男子雙打也奪冠……韓國拿到羽毛球世錦賽5枚金牌中的3枚. August. 29, 2023 08:32. by 金正勛記者 hun@donga.com. 韓國國家羽毛球隊在杭州亞運會前壹個月舉行的世界錦標賽上大獲成功。 28日，在丹麥哥本哈根落幕的2023世界羽聯（BWF）世界錦標賽上，韓國在全部5個項目中獲得了3個項目的金牌（女子單打、混雙、男子雙打）。在女子雙打中也獲得了銅牌。3金、1銅也是韓國隊在從1977年開始的該大賽上創下的歷史最好成績。 女子單打世界排名第壹的“羽毛球天才”安洗瑩（21歲•三星生命）在今年大會上奪冠，成為首位獲得羽毛球世錦賽女子單打冠軍的韓國選手。1996年亞特蘭大奧運會女單金牌得主方銖賢（51歲）也沒有在世錦賽上奪冠的記錄。在男子單打比賽中，1995年朴成宇（52歲）的世錦賽亞軍是歷史最好成績。 “左撇子雙打皇帝”徐承宰（26歲•三星生命）在與蔡侑玎（28歲•仁川國際機場）搭檔的混合雙打，以及和姜敏赫（24歲•三星生命）壹起出戰的男雙中均獲得了冠軍。由此，徐承宰也成為繼朴柱奉（1985年、1991年）、金東文（1999年）之後，在韓國羽毛球歷史上第四次獲得世錦賽雙冠王。 “金孔二人組”金昭映（31歲•仁川國際機場）和孔熙容（27歲•全北銀行）在爭奪第三名和第四名的比賽中獲勝，獲得了銅牌。同時，繼2021年獲得第三名、去年獲得亞軍後，金孔二人組連續3年登上領獎臺，創造了記錄。 在本屆世錦賽上登上領獎臺的6名韓國選手將全部參加杭州亞運會。韓國羽毛球隊在2018年雅加達-巨港亞運會上未能獲得壹枚獎牌。因此，以在杭州亞運會上“全部項目獎牌”為目標，今年以來連壹天正式外宿都沒有，艱苦地進行了訓練。隨著世錦賽的成功結束，羽毛球界對“杭州亞運會有望刷新歷史最好成績”充滿期待。 亞運會羽毛球項目，包括男女單子和團體賽在內將共決出7枚金牌。韓國羽毛球在亞運會上的最多金牌紀錄是在1994年廣島亞運會和2002年釜山亞運會上的4枚。從獎牌總數來看，1986年首爾亞運會時的10枚（3金、2銀、5銅）創下了最好成績。

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