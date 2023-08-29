“比起結婚，更願意不婚”……只有36%的青年表示“對結婚持肯定態度”. August. 29, 2023 08:31. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 青年們認為不結婚的主要原因是“結婚資金不足”（33.7%）。其次是“感覺不到結婚的必要性”（17.3%）、“生育和養育負擔”（11.0%）等。從性別來看，男性認為“結婚資金不足”的比重（40.9%）明顯較高。沒有感覺到結婚必要性的占13.3%。相反，女性的情況，不亞於金錢上的理由（26.4%），回答沒有感覺到結婚的必要性（23.7%）所以不結婚的情況最多。 統計廳相關人士表示：“女性對結婚持否定態度，甚至感覺不到結婚的必要性。我認為，這是工作與家庭並存問題帶來的影響。” 即使結婚也夢想成為“丁克族”的青年也在逐漸增加。以去年為基準，每2名青年中就有1名以上（53.5%）表示即使結婚也沒有必要生孩子。該比重自2018年開始進行相關調查（46.4%）以後持續增加。從性別來看，43.3%的男性和65.0%的女性表示沒有必要生育子女。另外，回答有意領養孩子的青年比重去年為31.5%，與10年前（52.0%）相比大幅減少。不想領養的理由中，回答“沒有感覺到領養的必要性”的情況最多。 所幸青年們對家人的認識本身並沒有變得消極。據調查，去年對父母、兄弟姐妹、子女等整體家庭關系表示滿意的比重為73.5%。這壹數字比10年前（64.8%）有所增加。據分析，與其說青年們忌諱形成家庭，不如說是因為社會、經濟原因而回避結婚和生育的傾向更強。 對非婚同居和非婚生育的認識也發生了積極的變化。去年每10名青年中就有8名（80.9%）表示同意非婚同居，比10年前（61.8%）有所增加。另外，10人中有4人（39.6%）認為即使不結婚也可以養兒育女。這壹比重比10年前（29.8%）有所增加。

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