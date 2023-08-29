國防部：“考慮遷走龍山大樓前的洪範圖半身像”. August. 29, 2023 08:31. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 據悉，韓國政府決定在陸軍士官學校學生教育設施前設置的5名半身像中，只把洪範圖將軍的像遷移到獨立紀念館。 此前，包括洪範圖和獨立軍將軍金佐鎮、池青天、李範錫以及新興武官學校創始人李會榮先生的半身像等全部遷移的計劃被傳開後，爭議擴大，於是決定只遷移洪範圖像，其余4人的像重新安排到校內適當的場所。總統室高層相關人士在與《東亞日報》的通話中稱：“洪將軍除了參加大韓獨立軍活動外，還參與了1921年因獨立軍間爭奪主導權而發生的‘自由市事件’，有攻擊同壹獨立軍的歷史記錄，此外還有參與蘇聯共產黨活動的經歷。放在培養軍官的機構是不合適的。並非適得其所。” 有分析認為，這是考慮到了，前壹天李會榮先生的孫子、光復會會長李鐘贊表示“這是反歷史的決定”，要求國防部長李鐘燮辭職等，爭議進壹步擴大。對此，國防部高層負責人表示：“洪將軍和4人的情況不同。從壹開始，（其他）四個人就考慮在陸軍軍官學校內重新安置。” 據悉，國防部正在研究遷移設置在首爾市龍山國防部大樓前的另壹座洪範圖半身像。國防部發言人全河奎在當天的新聞發布會上表示：“國防部大樓前的洪將軍半身像與陸軍士官學校半身像是兩碼事，但正在討論（搬遷）事宜。”國防部大樓前和玄關內側除了洪範圖外，還有姜宇奎、金佐鎮、安重根、李舜臣、乙支文德等1998年制作的13人半身像。去年國防部從現總統室建築物遷移到聯合參謀本部所在的現辦公樓，也遷移了半身像。 國防部對於拆除陸軍士官學校內洪範圖的半身像、並在那裏重新設置已故白善燁將軍半身像的主張只表示：“這是陸軍士官學校決定的問題。”對於國防部大樓前的洪範圖半身像也將被白善燁代替的預測，他表示：“沒在討論。”

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