滅絕的加速度. August. 28, 2023 08:28. . “世界保護運動雖然暫時減緩了持續的滅絕，但並沒有中斷。滅絕的速度在不斷加速。”―出自愛德華•威爾遜的《地球的壹半》中 在韓國社會，保護環境的話在政治和經濟支撐的大規模國策事業面前顯得軟弱無力。地區的小規模開發項目也沒有什麽不同。雖然沒有人反對保護生態界的話，但是為了保護生態界而放棄開發利益的主張是沒有力量的。也有人懷疑，壹直以來環境運動守護了多少，今後還有力量守護呢？ 作者提出了更具挑戰性的目標，說：“現在我們面臨的滅絕速度比這更快。”只有將地球的壹半變成自然保護區，才是“第六次滅絕”的唯壹解決之策。他還懇求那些努力擴大全世界保護區域的人再多加努力。遺憾的是，威爾遜沒有看到被評價為歷史進展的昆明-蒙特利爾全球生物多樣性框架的采納，於2021年永遠的閉上了眼睛。 國際社會正在為到2050年為止保護地球的壹半而努力。超越單純的保護主張，正在動員空間計劃和財政手段等。歐洲於今年7月通過了將2030年生物多樣性戰略目標法制化的《自然復原法》，中國和日本也參與了世界貿易組織（WTO）的有害水產補助金廢除決議。公示對企業擁有的自然資產影響的自然資本相關財務信息公開協議體（TNFD）的最終勸告案也將於9月發表。 從回顧過去軟弱無力的保護運動的局限處重新開始。在國際社會的新潮流中，為了克服我們的局限，實現更具挑戰性的目標，準備了漫長的合作。壹旦當今壹代失敗了，滅絕速度將加快。

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