普京：“普裏戈任有能力，但犯了嚴重的錯誤”. August. 26, 2023 09:24. by 趙은아 achim@donga.com. 俄羅斯總統普京在俄羅斯民間雇傭兵公司瓦格納集團負責人普裏戈任因可疑飛機墜落事故而死亡後壹度保持沈默，在普裏戈任死亡約24小時後表示：“（普裏戈任）雖然是個有能力的企業家，但犯了嚴重的錯誤。”據悉，美國認為飛機墜落的原因很有可能是機內爆炸。 據路透社等媒體當地時間24日報道，普京當天在克裏姆林宮通過電視播放的演講，就墜機身亡的10人表示：“向遺屬表示最深切的哀悼。” 普京說，“乘客中有瓦格納集團的職員”，並稱贊他們是“在與烏克蘭新納粹政權的鬥爭中做出了巨大貢獻的人”。他還稱自己與普裏戈津從20世紀90年代初期就認識，並把他描述為“過著復雜生活的人”“雖然他在世時犯了壹些重大失誤，但為了他自己，而且在我要求的時候，在過去的幾個月裏，（像在烏克蘭壹樣）為國家取得了成果。”他還說：“俄羅斯聯邦調查委員會報告說，將著手對事故進行調查。” 普京在談論普裏戈任時使用了過去式動詞，但沒有做出正式確認他死亡的發言。俄羅斯官方媒體塔斯社在報道普京當天的演講內容時，在其網站上登載了表情嚴肅的普京總統照片。2個月前普裏戈任武裝叛亂時，該媒體曾刊登過普京憤怒表情的照片。 但英國《金融時報》分析說，與這種哀悼氛圍不同，在前壹天普裏戈任乘坐的飛機墜毀時，普京在紀念“庫爾斯克戰役”80周年的演講中強調“軍人為祖國獻身”，並“勉強抑制了嘴角浮現的微笑”。 據悉，美國政府傾向於此次墜機事故是因為機內發生爆炸。美國《華爾街日報》當天報道說，美國情報機關預備調查結果顯示，普裏戈任可能是通過飛機內部爆炸被暗殺。英國廣播公司（BBC）援引壹名不願透露姓名的美國政府官員的話報道說：“雖然目前尚不清楚爆炸原因，但炸彈也是壹種可能性。” 不過，美國國防部發言人帕特·賴德準將當天表示，“被地對空導彈擊落”的報道“不準確”。據外電報道，專家們認為，從飛機在墜落前急劇垂直墜落、碎片擴散到半徑2公裏的情況看，爆炸比機器故障更有可能。

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