韓國需要24個機場嗎？. August. 26, 2023 09:24. . “又用來晾曬辣椒吧！” 在韓國政府宣布釜山加德島新機場基本計劃和大邱慶北（大慶）聯合新機場可行性調查結果的第二天即25日，航空公司的壹名管理人員不太情願地回答了問題。因為機場是保安地區，所以實際上不會曬辣椒，但因為機場利用率太低了，所以開玩笑說要把跑道用作晾曬辣椒。實際上，全南務安機場去年的跑道使用率平均為0.1%，去年凈損失200億韓元，最近10年凈損失超過1300億韓元。現實是，目前全國共有15家機場正在運營，但除仁川、金浦、金海、濟州機場外，其余11家機場都飽受慢性赤字的困擾。 目前，主管部門國土交通部正在推進的機場，有加德島機場、大邱慶北新機場、新萬金機場、瑞山機場、白翎機場、郁陵機場、黑山機場等8處。京畿道和抱川市也表示，要建設京畿南部國際機場（水原）和京畿北部機場（抱川）。如果把現有的大邱機場和軍隊機場合並搬遷後的大慶新機場開通，大邱機場將被關閉，那麽目前正在推進或討論的新機場有9個。據計算，全部建設時，大韓民國共有24個機場。 如果仔細分析是否需要所有這些新機場，很難認為如此。就算新建機場，也不意味著就產生原本沒有的需求，航空公司也不是無條件通航。盡管如此，機場有無還是被用作體現地區地位的標誌，在選舉即將到來之際，政界公約層出不窮。 實際上，明明有分析機場開發是否妥當的可行性調查，但政界免除預備妥當性、以特別法推進的情況很多。大慶新機場是將現有的軍隊機場和大邱機場合並遷移的地區夙願事業，但當初共同民主黨的反對非常強烈。但是，李在明代表去年底曾表示，“將研究以壹口悶的方式處理光州軍用機場遷移問題和推進大邱新機場的方法"，加快了步伐。光州軍隊機場遷移是光州市從2014年開始推進的夙願事業。實際上，今年4月朝野好不容易攜手通過了《大慶新機場特別法》和《光州機場遷移特別法》。通過“朝野大交易”，通過了總額超過20萬億韓元的超大型國策事業。 投入15.4萬億韓元事業費的加德島新機場也將以特別法推進。即使從可行性調查中被淘汰，也有黨政硬加塞進來的機場。23日，忠南瑞山機場在今年5月的可行性調查中因經濟性不足而落選，但經過黨政協商後反映到預算中並重新復活。實際上，瑞山機場離仁川機場不遠，因此有人擔心會不會起到國際機場的作用。 日本過去也曾有過以政治圈為主設立機場，地方機場接近100個的先例。在新冠疫情之前的2019年，近壹半的機場每天平均有10架飛機往返，大部分都是赤字，地方機場成了雞肋，成為國家負債增加的原因。雖然韓國國債略有減少，但仍超過1000萬億韓元。慶北醴泉機場已經因沒有乘客而關門，蔚珍機場則將用途改為飛行訓練院。機場壹旦建成，不僅難以挽回，維護管理費用也相當高。97%的國民已經居住在機場半徑100公裏的地方，全國通過KTX等成為了“半日生活圈”。在人口消失的時代，應該認真分析24個機場是否全部需要，如果還要建設，地方自治團體也應該承擔部分責任。

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