胳膊疼的大谷翔平，本賽季不能再投球了. August. 25, 2023 08:39. by 姜東雄記者 leper@donga.com. 今年再也見不到“投手”大谷翔平（29歲•洛杉磯天使•照片）了。 天使隊領隊佩裏•米納希恩表示：“核磁共振成像（MRI）拍攝結果顯示，大谷翔平的胳膊肘韌帶受損。在剩下的賽季裏不會再登上投手踏板了。”他還補充說：“目前還不知道是否需要接受手術。”大谷翔平在進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）的第壹年即2018年曾接受過手肘尺骨側附屬韌帶重建手術（又稱湯米-約翰手術）。 本賽季作為投手取得10勝5負、平均責任失分3.17的大谷翔平當天在與辛辛那提紅人隊的主場連續比賽（壹天雙賽）第1場比賽（4比9負）中首發出場。因疲勞過度而跳過壹次輪換的大谷翔平當天在第1局上半局以三者凡退（三名擊球手連續出局）料理對方擊球員後，在第1局下半局甚至還擊出了上升到MLB全體首位的賽季第44個本壘打（2分），展現了正常的狀態。 出現問題發生在第2局上半局1人出局1壘有人的情況。在對陣克裏斯蒂安•恩卡納森•斯特蘭（24歲）時，在兩壞球兩好球情況下投出的時速152公裏的快球被判犯規後，大谷翔平向球隊替補席發出了“身體不適”的信號。直接從投手踏板下場的大谷翔平沒有再進入擊球位，直接缺席了比賽。大谷翔平當天投出的快球平均時速為149.8公裏，比賽季平均時速（155.9公裏）慢了6公裏左右。 目前還不知道“擊球手”大谷翔平能否繼續展開最有價值球員（MVP）競爭。大谷翔平在當天進行的第2場比賽（3-7負）時，作為指定擊球手出場，取得了5次有效擊球、1支安打的成績。另外，在接受湯米-約翰手術後進行康復的2019年，大谷翔平作為擊球手也參加了106場比賽。但是，如果必須登上手術臺，就很難在剩余的比賽中出場。而壹旦接受手術，賽季結束後對自由簽約選手（FA）協商產生不利影響的概率也很高。 另外，擊敗大谷翔平後去年獲得美國聯盟MVP的艾倫•澤基（31歲•紐約洋基隊）在當天與華盛頓國民隊的主場比賽中，首次上演了個人壹場比賽中轟下3個本壘打的驚人表現，帶領球隊以9比1取得了勝利。洋基隊憑借這壹勝利，擺脫了1982年以後41年來首次遭遇的9連敗泥潭。

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