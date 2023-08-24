韓國政府和執政黨決定：給零歲幼兒父母補貼70萬至100萬韓元. August. 24, 2023 08:45. by 金俊壹記者、宋慧美記者 jikim@donga.com,1am@donga.com. 韓國政府和執政黨就父母工資補貼達成協議，從明年開始，有零周歲子女的父母將得到100萬韓元，有壹周歲子女的父母將得到70萬韓元的父母工資補貼。特別是，黨政決定將仁川高速鐵路（KTX）建設事業預算和首都圈廣域快速鐵路（GTX）A路線早期開通的預算等各地區夙願事業納入明年的預算案。也就是說，在繼續維持健全的財政基調的同時，將增加地區核心社會間接資本相關預算。分析認為，政府和執政黨是在明年議會選舉之前把預算集中在國民短期內可以感受到的事業上。 國民力量黨和政府23日上午在國會舉行了2024年度預算案相關黨政協議會，就上述內容的明年預算案方向達成了共識。執政黨院內代表尹在玉當天表示：“在維持財政健全基調的同時，在重點民生事業上反映了預算。將制定提高民生經濟活力的對策。” 首先，擴大嬰幼兒保育預算，打破目前面臨的前所末有的低出生率局面。今年首次采用的父母工資補貼，把給有零歲子女父母的工資補貼，從原先的70萬韓元增加到明年的100萬韓元。滿壹周歲後的情況，將從35萬韓元上調到50萬韓元。對於多子女家庭，計劃將新生兒出生後以代金券形式發放的“初次見面使用券”從現行的200萬韓元繼續上調。 黨政還將擴大針對弱勢群體和青年的預算。基礎生活保障金領取者、次上位階層的大學生將獲得全額大學學費支援，對收入等級1-6順位區間的大學生也將追加支援30萬-50萬韓元的學費援助。大學生低息生活費貸款限度將從350萬韓元增加到400萬韓元。 為了讓農業直接補貼到2027年為止達到5萬億韓元，相關預算將在明年提高到3萬億韓元左右。有評價稱，這是對尹錫悅總統行使再議要求權（否絕權）的糧食管理法的後續對策。 政府還將積極反映拯救萎縮的地區經濟的預算。按地區分類，首都圈將從仁川開始的KTX事業及京畿GTX-A提前開通，嶺南圈將建設釜山加德島新機場，新設大邱城市鐵路EXCO線，湖南圈將建設光州亞洲水歷史主題體驗館及全南人工智能尖端農業融合復合地區等，壹壹反映在預算上。 對於大舉包括社會間接資本預算在內，有人批評說這是“地區分吃”預算。首爾市立大學稅務系教授金宇哲（音）指出：“由於稅收大規模縮水、支出運營不得不受制約的情況下，從社會間接資本預算開始折騰，是不可取的。”

한국어