如果22萬億韓元準租稅性收費脫離原來宗旨，應果斷整頓. August. 24, 2023 08:44. by 朴重炫 sanjuck@donga.com. 附加在香煙價格和電費上的附加費雖然不是稅金，但企業和個人要像稅金壹樣交納。這90種附加費，去年壹年國民壹共負擔了22.4萬億韓元，比前壹年增加1萬億韓元。剛開始決定征收附加費時，目的是補充特定公益事業的財源。但隨著時間的流逝，這壹稅收已經脫離了原來的宗旨。 去年，規模最大的國民健康增進附加費高達2.8250萬億韓元。每盒香煙向煙草經營者征舊840韓元。1995年新設附加費時，目的是禁煙教育等增進國民健康。雖然年度數額在28年內增加了188倍，但征收的大部分資金現在用於應對傳染病、低出生率等完全不同的用途。 韓國電力收取電費時，追加征收3.7%的電力產業基礎基金附加費，也比支出額每年多征收2萬億韓元以上。隨著電費的上漲，附加費也在以同樣的速度增加。與2001年引進電力產業時為應對民營化而擴充產業基礎的承諾不同，附加費正在用於新再生能源事業、建立韓電工科大學等方面。 最近大韓商工會議所指出，應該反映經濟、社會的變化，廢除妥當性下降的法定附加費，調整過度的征收費率。有人批評說，2002年7.4萬億韓元的年度附加費在20年後的去年增加到了3倍以上，這有些過分。這是歷屆政府上調比提高稅收社會阻力更少的附加費後發生的事情。 無論是附加費還是稅金，只要征收超過必要的費用，就會減少家庭的可支配收入，進而導致減少消費、企業投資萎縮。由於政府和政界隨意改變用途而浪費在莫名其妙的地方的資金也不少。很多人指出，對普通觀眾征收3%的電影院門票附加費、國民去海外旅行時繳納的出國繳納金等，違背了為用於特定公益事業而向經營者征收附加費的基本原則。 預計今年韓國的增長率將跌至1%左右。甚至有人預測說，受消費萎縮和來自中國的不利因素的影響，韓國經濟將進壹步下滑。如果稅金收得少，財政赤字幅度增大，政府和政界就很容易陷入把準租稅附加費當作私房錢的誘惑之中。即使是為了防止這樣的事情發生，也應該全面整頓已脫離原本目的的附加費制度，減輕民間的負擔。

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