韓國開發出氫燃料電池“千分之壹價格”的材料. August. 23, 2023 08:25. by 池敏九記者 warum@donga.com. 韓國研究團隊開發出了價格僅為氫汽車燃料電池催化劑千分之壹的材料。 韓國科學技術院22日表示，新材料工學系趙恩愛（音）教授研究團隊與浦項工科大學化學工學系韓正宇教授研究團隊共同開發出了可以代替鉑的非貴金屬催化劑。 氫電池車使用的“陽離子交換膜燃料電池”為了提高電化學反應速度，在電極上使用了大量的鉑催化劑。研究團隊開發出了代替白金的“單壹原子鐵、氮、碳、磷材料”。該材料是碳中極少量的鐵元素以原子為單位分散，周圍氮和磷結合的結構。研究團隊解釋說，該材料還可以用於新壹代“陰離子交換膜燃料電池”的催化劑。 上述研究結果刊登在美國催化領域國際學術雜誌《ACS Catalysis》7月3日網絡版上。趙恩愛教授解釋說：“燃料電池是復雜的反應裝置，即使開發出新的催化劑，也很難實際應用。此次開發的材料不僅可以適用於現有的陽離子交換膜，還可以適用於新壹代陰離子交換膜。”

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