金河成首次在MLB達成滿壘炮，慶祝MLB賽場總計第300個安打. August. 23, 2023 08:26. by 黃奎引 kini@donga.com. 金河成（28歲•聖地亞哥教士隊）在進軍美國職業棒球大聯盟（MLB）舞臺後首次轟出了“滿壘本壘打”。 金河成在22日的主場比賽中，在本隊以1比0領先的第2局下半局，利用1人出局滿壘的機會進入擊球位，擊出了越過左側圍墻的本壘打。雖然金河成被擠到了0壞球、2好球的不利狀況，但當對方球隊邁阿密馬林魚隊的首發投手瑞恩•威瑟斯（24歲）將時速155公裏的快球投向身體壹側後，金河成像是壹直在等待這個機會似的，轉動了手中的球棒。時速153公裏的該擊球最終轉化為飛行距離達109米的滿壘本壘打。 此前，金河成利用滿壘機會曾33次進入擊球位，包括4個2壘打在內共擊出了9個安打，但當天還是第壹次擊出本壘打。金河成在韓國職業棒球Kiwoom隊時期曾轟出4個滿壘本壘打。在金河成之前，秋信守（41歲•SSG•4個）、崔誌萬（32歲•聖地亞哥•2個）、崔熙燮（44歲•前洛杉磯道奇隊）、姜正浩（36歲•前匹茲堡海盜隊）也曾在MLB舞臺上留下過滿壘本壘打。 這壹滿壘本壘打是金河成本賽季的第17個本壘打，也是他在MLB擊出的總計第300個安打。金河成是繼秋信守（1671個）、崔誌萬（365個）之後，第三個在MLB打出300個安打的韓國擊球手。 當天為聖地亞哥隊率先取下分數的也是金河成。金河成在第1局下半局的第壹個擊球位上擊出2壘打後，偷走了3壘，創下了賽季第28次盜壘的記錄。此後，他利用曼尼•馬查多（31歲）的犧牲騰空球踏上了本壘。聖地亞哥隊最終以6比2戰勝了邁阿密隊。 如果金河成能保持現在的競技狀態，就很有希望以22個本壘打、36次盜壘結束本賽季。到去年為止，效力於MLB的韓國擊球手還沒有哪壹個達成過壹個賽季同時取得20個本壘打以上、30次盜壘以上的目標。

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