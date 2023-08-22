“朴葳”號潛艇創下“繞地球13圈”、28年無事故的航海記錄. August. 22, 2023 09:06. . 韓國海軍“張保臯級”潛水艇“朴葳”號（1200噸）創造了30萬英裏（約55.56萬公裏）無事故安全航海記錄。海軍潛艇司令部21日表示，在慶南昌原市鎮海區部隊舉行了由92潛艇戰隊長金承權（音，大校）主持的紀念活動。 海軍表示，30萬英裏是從1994年9月9日部隊創立日開始到2023年5月7日為止“朴葳”號歷經28年的航行距離，與繞地球約13圈的距離相同。 “朴葳”號是大宇造船海洋（現韓華海洋）建造的“張保臯”級潛水艇4號艦，1994年5月21日下水，1995年8月31日服役。潛艇的名稱取自高麗末期擊退紅巾敵和倭寇侵略的朴葳將軍。1389年，朴葳將軍作為慶尚道都巡問使率領100多艘戰艦征伐對馬島。 這是繼2019年10月同級的“張保臯”號之後，韓國潛艇第二次無事故航行30萬英裏。海軍相關人士表示：“‘張保臯’號是由德國本國企業建造後收購的，但‘朴葳’號是韓國國內建造的潛水艇，從這壹點來看，證明了韓國潛艇建造和維修技術的優越性。” “朴葳”號艦是韓國海軍潛艇首次參加1997年在菲律賓南部海域實施的“主旨-四”聯合軍演，2000年和2018年參加了美國主導的跨國聯合海上演習——環太平洋軍演。特別是在2000年參加環太平洋演習時，“朴葳”號在假想進行的自由攻防戰中擊沈11艘艦艇，展示了韓國海軍優秀的作戰能力。當時，直到演習結束為止，“朴葳”號壹次也沒有受到攻擊，創下了唯壹存活下來的紀錄。韓國海軍正在使用的“張保臯”級潛水艇，包括“朴衛”號在內共有9艘。 “朴葳”號艇長朴圭卓（音，中校）表示：“將以‘下潛100次，上浮100次’的安全信條和完美的決戰態勢為基礎，在深海中繼續潛水艇部隊堅守大韓民國海洋主權的的使命。”

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