朝野政黨在李東官人事聽證會上展開攻防……“兒子學暴-掌控廣播”. August. 19, 2023 08:37. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 朝野政黨18日在國會有關廣播通信委員長候選人李東官（照片）的人事聽證會上，圍繞平息其兒子學校暴力疑惑和李明博政府時期所謂的“掌握廣播”文件疑惑發生了沖突。 當天在國會科學技術情報廣播通信委員會舉行的李東官人事聽證會上，共同民主黨集中提出了李東官從外部施壓平息校園暴力事件的疑惑。該黨議員張慶泰主張：“僅憑子女校園暴力就應剝奪其出任高級公務員的資格。圍繞李候選人兒子的校園暴力事件沒有召開校園暴力委員會會議，轉學也是秘密處理。”另壹名在野黨科技情廣委員會幹事趙承來議員也對此事窮追不放：“兒子的轉學措施是為了躲避學校暴力委員會會議的小伎倆。” 對此，李東官解釋說：“學校應該認為這不是需要召開學校暴力委員會會議進行處罰的內容。當時處於學校暴力委員會制度尚未落實的初期情況，沒有想過要組建學校暴力委員會。”國民力量黨議員金炳旭則維護李東官稱：“根據學校暴力應對基本方針，如果加害學生承認錯誤，向受害學生要求和解，如果得到對方響應，班主任可以自行解決，有這樣的規定。” 在野黨還集中追究了李東官在李明博政府時期通過國家情報院對媒體人進行稽查的疑惑。共同民主黨議員高旼廷聲稱：“當時擔任青瓦臺發言人的李候選人收到報告或要求報告的國家情報院文件被發現有30多件，其中確認實行的有9件。”對此，李東官解釋稱：“報告的存在本身是事實，但只是監控（媒體動向）而已。如果參與其中，在嚴酷的（文在寅政府的）積弊清算中能活下來嗎？” 李東官當天在人事聽證會上通過總結發言表示：“全球媒體市場要求重新樹立符合變化的數字、媒體環境的媒體公共性和公正性。將確保公營廣播的透明性和客觀性，作為公營廣播，將支援其盡到更大的社會責任。”

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