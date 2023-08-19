梅西：“我來美國是為了繼續享受足球”. August. 19, 2023 08:39. by 金正勛記者 hun@donga.com. “我來美國是為了享受足球。” “足球之神”裏奧內爾•梅西（35歲•邁阿密國際•照片）正式公開了自己離開歐洲舞臺來到美國的理由。 梅西18日在美國佛羅裏達州勞德代爾堡的DRV PNK體育場舉行的正式記者會上表示，“從抵達美國的第壹天開始，就受到了很多球迷的歡迎。對我的待遇也很高。此時此刻，我非常感激。”對於選擇邁阿密國際的理由，梅西表示：“考慮了很多因素，最終和家人壹起做出了決定。我想繼續享受我壹生都喜歡踢的足球，所以做出了選擇。” 梅西在美國職業足球舞臺上亮相後，6場比賽攻入9球，牢牢抓住了球迷的心。6月離開法國巴黎聖日耳曼隊（PSG），選擇“突然轉會”到邁阿密國際隊的梅西自上月抵達美國後，當天首次舉行了正式記者會。當天的記者招待會是在預定於20日上午10時舉行的邁阿密國際和納什維爾SC的2023聯盟杯決賽之前進行的。梅西對進軍美國舞臺表示滿意，他說：“不僅在球場上看到的結果，而且看到我的家人的日常生活，現在可以說很幸福。” 梅西回憶起2年前轉會PSG時表示：“既沒有計劃，也不是自己主動要求離開的。”梅西在足球生涯中首次離開了“娘家球隊”FC巴塞羅那（西班牙）。當時巴塞羅那因財政困難而難以承受梅西的高額年薪，雖然梅西同意削減年薪，但隨著巴塞羅那放棄續約，他留下了眼淚的告別問候後轉會到了PSG。 另外，梅西當天與凱文•德布勞內和埃林•哈蘭德（以上曼城）壹起入圍了2022~2023歐洲足球聯盟（UEFA）年度最佳球員最終候選名單。

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