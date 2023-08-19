韓國政府要求煉油公司“漲價不要高於國際價格”. August. 19, 2023 08:40. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 雖然延長了下調油類稅的期限，但油價卻持續上漲。韓國政府18日要求煉油企業克制油價上漲。這是因為有人擔心油價會刺激停滯不前的物價上漲趨勢。 產業通商資源部18日表示，與4家煉油公司（SK能源、GS加德士、S-Oil、現代石油銀行）和大韓石油協會、韓國石油流通協會、韓國加油站協會舉行了“石油市場檢查會議”。產業部資源產業政策局長劉法民（音）在會議上表示，“政府考慮到國民的負擔，延長了下調油類稅期限的措施，希望業界也為穩定國內油價而共同努力。”政府特別強調，希望克制大幅上調價格超過國際油價上漲部分。劉法民還表示：“希望精打細算加油站為價格穩定化起到帶頭作用。”政府計劃，在油價進入穩定趨勢之前，持續監測市場價格。 據韓國石油公社油價信息網站Opinet透露，截止到18日下午3時，全國加油站的汽油平均售價為每升1735.89韓元，進入本月以來上漲了109韓元。柴油價格為每升1605.24韓元，上漲了166韓元。 這是由於產油國的減產措施導致國際油價上漲。截止到今年6月，原先每桶70美元左右的迪拜原油價格從上月開始急劇上漲，10日刷新了歷史最高點（89.03美元）。但是，由於最近擔心來自中國的需求放緩，以17日為準，迪拜原油價格小幅下跌至每桶84.94美元。 政府的限時下調油類稅措施原定於本月底結束。但因為最近國際油價動蕩，出現了物價壓力的征兆，政府決定將油類稅下調期限延長到10月底。目前，汽油享受減免25%的油類稅，柴油、液化石油氣、丁烷分別減免37%。

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