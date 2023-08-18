只是嘴上說說而已的LH革新，政府應該負責. August. 18, 2023 08:49. . “（投機事件）被診斷為權限壟斷、組織臃腫、內部控制機制松散等結構性問題。”（2021年6月韓國土地住宅公社•LH革新方案） “連最基本的公職倫理都無法遵守，連組織存在本身也受到威脅。”（去年6月LH革新方案TF會議） “將恢復因投機事件而受損的國民信賴，為擴散反腐敗、清廉文化將付諸實踐。”（去年12月LH革新宣布•清廉承諾儀式） 這是2021年發生的LH職員土地投機事件後，政府和LH提出的“口號”。由此可見，強烈表現出LH革新意誌的發言反復出現。但是，隨著LH訂購公寓暴露出遺漏加固鋼筋問題，設計、施工、監理總體不健全的事實逐壹浮出水面，這些話都成了空話。特別是，LH退休人員就業的公司大舉負責該園區設計和監理的消息傳開後，時隔2年再次出現了LH內部控制系統薄弱的批評。 LH前任高管特惠問題成為眾矢之的並不是第壹次。據悉，LH土地投機當時，前任、現任職員也共享開發信息，壹起進行土地投機，引起了社會的公憤。最終，2021年6月發表的《LH革新方案》中也包含了將退休人員就業限制對象從當時的高級職員（7名）增加到部長級（2級）以上（529名）的內容。另外革新案中還表示，對於退休人員就業的公司，將從退休之日起5年內禁止簽訂隨意合同。 但是從去年新任社長李漢俊（音譯）就任後同年12月發表的LH革新案來看，其中禁止簽訂隨意合同的相關內容具體化為“與LH出身的退休鑒定評價師、法務書記員擔任高管的公司等從退休之日起5年內限制隨意合同”。退休人員的職業也被限定，而且附加了必須是再就業的公司職員的條件。利用這壹漏洞，LH退休人員再就業的前任高管企業直到最近還在LH獲得了各種合同，並助長了不良工程事態。 當然，數十年來在國營企業工作積累的經驗沒有理由不能用在民間。那麽，為了不成為前任高管的“特惠”，應該堂堂正正地獲得合同，管理好工程是否正常進行。但是，連自己制定的革新案是否正常運作都無法掌握的組織到底具不具備這樣的實力，還是個疑問。 政府對此次豆腐渣工程事態也有責任。2021年土地投機事件後，政府曾公開表示要更新LH，但隨著時間的流逝，“解體水平的革新”以內部組織改編的水平不了了之。雖然宣布分兩個階段將LH全體人力減少20%以上，但從2020年的9683人減少到今年7月的8885人，僅減少了約8.2%。 “金玉其外敗絮其中”、“墜落的組織”、“曾經很好的公司”、“公司只是大了個外殼子”……這是LH自家職員在某網絡平臺上對LH做出的評價。LH是做從住宅供應到居住福利等很多事情的組織。即使是為了給國民提供更好的服務，現在也應該改變。如果不能自行改變，政府應該出面進行改變。

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