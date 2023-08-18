金正恩公開活動減少壹半……周圍警衛疑似持有“防爆包”. August. 18, 2023 08:50. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 據悉，朝鮮國務委員會委員長金正恩今年的公開活動驟減到往年的壹半水平。特別是金正恩的公開活動相比經濟更集中於軍事領域，分析認為這是因為朝鮮全境出現嚴重的糧食困難導致民心惡化而采取的行動。 據統壹部17日透露，今年以來，金正恩的公開活動為57次，上半年僅為32次，是歷年上半年公開活動平均值62次的壹半。從各領域來看，軍事領域為30次，是只有4次的經濟領域的7倍以上。自2011年執政後，金正恩的公開活動每年達100－200次，以2017年為起點減少到了兩位數。 隨著經濟狀況惡化，朝鮮內部組織化、暴力犯罪增加，金正恩也出現了加強警衛的動向。在今年4月發生有人朝日本首相岸田文雄投擲爆炸物事件時，有照片顯示金正恩周圍也集中部署了手拿疑似“防爆包”的黑包的警衛員。 在金正恩執政初期的2010年代中期，朝鮮為了應對針對他的恐怖襲擊，還實施了假設“暗殺領導人”的演習。據悉，金正恩在2013年處死姑父張成澤後，大幅加強了應對國內騷亂的措施。2017年4月日本《東京新聞》曾報道說，2016年召開的勞動黨大會當時，壹名對體制不滿的男子試圖炸毀金正恩的專列，但未遂。 據悉，金正恩的父親金正日生前也因數次針對他進行暗殺而飽受強迫癥之苦，並喜歡加強警衛和秘密移動。根據揭密網站維基解密2011年的介紹，金正日相信2004年龍川站爆炸事故是暗殺企圖。龍川站爆炸事故發生在金正日訪問中國後乘坐的1號列車通過龍川站之後。2017年4月，英國《每日電訊報》援引朝鮮高層出逃者的話報道說，針對金正日的暗殺企圖和政變分別發生了兩次，但均以失敗告終。

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