“明年展開月球旅行”的日本億萬富翁，韓國投資的第壹個對象是助聽器. August. 17, 2023 07:59. by 李浩記者 number2@donga.com. 日本ZOZOTOWN創始人前澤友作選擇國內助聽器創業公司作為首個韓國投資對象。也就是說，他認為即將進入超高齡化社會的韓國銀色產業增長的可能性很高。 16日，據投資銀行（IB）業界透露，前澤友作最近向助聽器企業Olive Union投資了約50億韓元。此外，日本風險資本（VC）Beyond Next Ventures也參與了投資。 被稱為“日本伊隆•馬斯克”的前澤友作在樂隊活動的同時，1995年開始了海外唱片通信銷售事業。1998年正式以歌手身份出道後，2004年成立了在線服裝企業“ZOZOTOWN”，2007年在日本東京證券交易所上市。2019年以約4.4萬億韓元的價格將ZOZOTOWN50.1%的股份出售給雅虎日本，躋身新興巨富行列。據美國經濟雜誌《福布斯》2021年12月透露，前澤的純資產約達20億美元（約2.51萬億韓元）。最近前澤和K-POP組合BIGBANG成員TOP等壹起乘坐商用火箭“SpaceX”，決定明年去“月球旅行”，成為了話題。 Olive Union成立於2016年7月，用藍牙制作和銷售與智能手機聯動的助聽器。2020年率先進軍銀色產業規模較大的日本市場，目前在日本助聽器市場占有率為10%。在國內完成醫療器械認證後，將從今年8月開始銷售。 此前，向三星電子供應相機模塊、指紋識別等手機零部件的帕創（Partron）也投資了Olive Union。繼日本之後，試圖進軍美國市場的Olive Union以明年在日本股市上市為目標，選定了SMBC日信證券作為主管公司。Olive Union代表宋明根（音）表示：“將以日本和韓國的銀色產業活躍為基礎，加速進軍全球市場的步伐。”

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