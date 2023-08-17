李康仁發文“短暫但特別的相遇，謝謝”……內馬爾回應“妳以後在我心裏見吧，兒子”. August. 17, 2023 07:58. by 金培中 wanted@donga.com. “貝利的接班人”內馬爾（31歲）也將活動舞臺轉移到了沙特阿拉伯聯賽。。 沙特職業足球俱樂部阿爾希拉爾（又稱利雅得新月）16日表示：“球隊引進了內馬爾。合同期限為2年。”至此，內馬爾結束了10年的歐洲聯賽生活，將在沙特繼續新的挑戰。內馬爾在17歲時的2009年在本國巴西聯賽的桑托斯隊首次出道職業聯賽，他曾在FC巴塞羅那（西班牙）效力，2017年8月開始效力於巴黎聖日耳曼（PSG•法國）。沙特聯賽首富球隊阿爾希拉爾隊曾試圖引進曾效力於PSG隊的“現役球王”梅西（邁阿密國際隊），但最終以失敗告終。 內馬爾在加盟阿爾希拉爾隊後表示，“在歐洲取得了很多成就。我壹直希望能在新的地方挑戰。我想改寫體育歷史。沙特聯賽中有很多優秀的球員。”曾效力於歐洲聯賽的克裏斯蒂亞諾•羅納爾多、薩迪奧•馬內（以上利雅得勝利或阿爾斯納爾）、卡裏姆•本澤馬（阿爾伊蒂哈德或吉達聯合）、裏亞德•馬赫雷斯、羅伯托•菲爾米諾（以上吉達國民或阿爾阿赫利）等明星球員此前紛紛轉會到了沙特聯賽。 與內馬爾僅隔壹個月就分手的李康仁（22歲）說：“雖然時間很短，但對我來說很特別。謝謝。希望壹直有好事發生。”之前效力於馬洛卡（西班牙）的李康仁上個月穿上了PSG隊服。看到李康仁告別文章的內馬爾也說：“雖然時間很短，但已經在我心中紮根。以後再見吧，兒子。”李康仁和內馬爾在季前賽PSG的亞洲巡回賽期間，即上月3日在釜山舉行的與全北隊的比賽成為了首次也是最後壹次兩人壹起參加的比賽。 阿爾希拉爾雖然沒有公開向PSG方面支付的內馬爾的轉會費，但歐洲媒體報道說，內馬爾轉會費為9000萬歐元（約1314億韓元）。內馬爾從巴塞羅那轉會到PSG時，轉會費為2.22億歐元（約3241億韓元），創下了歷史最高紀錄。據BBC透露，內馬爾與阿爾希拉爾隊簽約的年薪為1.5億歐元（約2190億韓元），是PSG隊2500萬歐元的6倍。英國媒體《太陽報》報道說：“內馬爾要求阿爾希拉爾俱樂部提供8輛超級跑車、個人專機、為家人服務的司機。”

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