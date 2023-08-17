“YouTube插播廣告，給人留下負面情緒卻讓人記憶更加深刻”. August. 17, 2023 07:58. by 田南赫記者 forward@donga.com. 研究結果表明，觀看YouTube等視頻時登場的插播廣告反而比視頻前後插入的廣告更能給觀眾留下深刻的印象。也就是說，在有趣的視頻中間出現廣告的話，觀眾們會感到“煩躁”，但更能記住廣告。 蔚山科學技術院（UNIST）生物醫學工學系教授金成弼（音）及其帶領研究組16日發表了用腦波測定觀看視頻廣告期間產生的情緒反應的結果。研究結果顯示，收看插播廣告的視頻內容的小組比在視頻內容前後觀看廣告的小組能記住更多的廣告。 在此次研究中，在收看插播廣告的小組中，將6個廣告分別捆綁在壹起，分2次公開。讓觀眾收看綜藝和電視劇共兩種視頻，共曝光了12個不同的廣告。其他小組不是在視頻中間，而是在視頻前後播放了相同數量的廣告。結果，收看插播廣告的小組出現了“負面情緒”，但記住的廣告數量反而更多。雖然插播廣告妨礙收看，產生了負面情緒，但是對廣告中出現商品的購買意圖沒有發生變化。兩組對視頻內容本身的興趣在統計上沒有差異。

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