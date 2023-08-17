尹錫悅：“韓美日就延伸威懾問題另行協商”. August. 17, 2023 07:59. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹錫悅總統當地時間18日在美國戴維營舉行的韓美日首腦會談前夕表示：“就延伸威懾問題，對韓美日之間另行協商也是持開放立場的。”在美中技術霸權競爭加劇的情況下，三國首腦還決定加強供應網人工智能、量子技術、宇宙等未來核心技術的技術標準合作。韓國政府高層相關人士表示：“三國首腦之間的討論將包含牽制中國攻勢作用的內容。” 尹錫悅16日在接受彭博社的書面采訪時表示：“朝鮮完全無核化是包括韓美兩國在內的國際社會明確而不變的目標，國際社會在任何情況下都不會承認朝鮮為有核國家。”有觀察人士認為，日本可能會參與韓美間的雙邊磋商機制——核磋商小組，韓國總統室明確表示：“目前正在集中推進核磋商小組的早期落實和深化討論。” 尹錫悅還就供應鏈合作表示：“在共享三國供應鏈信息的同時，還將討論構建早期警報系統等具體的加強合作方案。”他還強調：“在將成為未來增長動力的人工智能、量子、宇宙等核心新興技術領域進行共同研究及合作，為形成全球標準而共同努力。”

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