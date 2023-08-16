“哇！柳賢振真的來了”，士氣低迷的韓國女子棒球隊歡呼. August. 16, 2023 08:04. by 李憲宰 uni@donga.com. 14日，在加拿大安大略省桑德貝舉行的世界棒球壘球聯盟（WBSC）女子棒球世界杯A組預選賽與加拿大隊的最後壹場比賽中，由梁相文主教練率領的韓國女子棒球隊以0比10，五局判定停止比賽的方式完敗。在預選賽5場比賽中全敗的國家隊未能進入世界杯決賽圈。 家庭主婦和學生等全部由業余棒球愛好者組成的女子代表隊選手們面臨著淒涼的回國之路。桑德貝沒有直飛韓國的航班，所以球隊正在等待前往多倫多中轉的回國飛機。 這時，選手們迎來了意外的客人。他就是目前效力於美國職業棒球大聯盟（MLB）多倫多藍鳥隊的“韓國怪物”柳賢振（36歲）。壹天前，柳賢振在多倫多羅傑斯中心舉行的與芝加哥小熊隊的主場比賽中，以5局失2分（非責任失分）的成績，時隔444天再次成為勝利投手。這是他接受被稱為“湯米-約翰手術”的手肘尺骨附韌帶重建手術，經過長時間的康復後取得的意義深遠的勝利。 前壹天晚上，柳賢振不顧比賽帶來的疲勞，帶著妻子裴智賢和女兒來到了國家隊等待中轉換乘的機場。柳賢振訪問機場是受女子棒球代表隊首席教練鄭根宇（41歲）的委托。柳賢振在韓國職業棒球效力時期雖從未與鄭根宇同屬壹支球隊。但在9場比賽全勝奪冠的2008年北京奧運會和獲得亞軍的2009年第二屆世界棒球經典賽（WBC）等比賽中，兩人壹直保持著良好的關系。 女子代表隊選手們得到柳賢振的簽名後壹起拍照，度過了短暫愉快的時光。鄭主教練表示：“非常感謝為選手們助威而訪問的（柳）賢振。對我們選手來說，這是壹份‘驚喜禮物’。”

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