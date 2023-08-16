戴維營的“座位費”是不壹樣的. August. 16, 2023 08:04. . 筆者因休假而在美國停留，也經常能聽到人們在談論本周18日舉行的戴維營韓美日首腦會談。筆者擔任常駐華盛頓記者時，曾從遠處經過戴維營，這個地方在美國具有獨特的意義。也不是就韓國而言，總統在休假季節停留的官邸、青南臺那樣的地方。此地離白宮只有30分鐘直升機的路程，它的另壹個名稱是“seclu誒e誒 presi誒ential retreat”，即“總統的隱秘休養地”。與白宮橢圓形辦公室不同，這裏是治愈和思考的空間。白宮有遊客旅遊項目，也可以在外面拍照，但戴維營是海軍陸戰隊警衛的設施，普通人無法接近。 歷代很多美國總統都喜歡來這裏。拜登總統在這裏舉行過家庭聚會，指揮過阿富汗撤軍，祝賀過愛爾蘭曲棍球隊取得勝利，僅今年就正式去了8次。前總統特朗普在這裏舉行了女兒伊萬卡結婚10周年派對。卡特總統時期調解埃及和以色列簽訂的《戴維營協定》等諸多外交對話之所以能夠實現，也是得益於空間帶來的特殊性。 尹錫悅總統將訪問這樣的地方。這是繼李明博總統2008年與小布什總統乘坐高爾夫球車之後，時隔15年再次有韓國總統造訪。這是拜登政府上臺以後第壹批到訪的外國首腦。因為是非常罕見的活動，所以會進行怎樣的討論備受關註。綜合外交家的話來看，除了參加會談的3個國家之外，最關心的是中國。因為拜登為了打造牽制中國的韓美日三角軸心，開放了戴維營。 從比較準確地傳達美國政府內部動向的國務院下屬“美國之音”最近的報道來看，可以推測出拜登的“戴維營招待賬單”明細。相比定期舉行韓美日首腦會談、加強軍事情報共享，筆者更關註臺灣相關問題。前白宮大規模殺傷性武器協調員加裏·塞莫爾在接受“美國之音”采訪時表示：“美國希望戴維營首腦會談聲明中寫明反對任何通過使用武力改變臺灣現狀的努力。”大西洋理事會首席研究員托馬斯·辛金主張：“（朝核等）韓半島發生緊急情況時的問題和臺灣海峽問題並不是完全分開的問題。”意思是說，如果臺灣發生軍事事態，可能會討論駐韓美軍投入的可能性。 不管尹總統與中國再怎麽疙疙瘩瘩，把北京認為最敏感的臺灣問題以韓美日首腦會談的協議文形式正式化是另壹個問題。不知是不是因為這個原因，總統室相關人士也在事前發布會上劃清界限說：“（此次聲明）不會出現韓美日敵視中國或因為中國而這樣（合作）等表述。” 但我們記得，最近的幾次首腦會談與龍山總統室的期待有些不同。倒不是想說這是誰的錯誤，不如說實際上的首腦會談與準備過程不可能百分百壹致。 外交專家們認為，在戴維營這壹特殊空間會見美日首腦的尹錫悅總統仍然會因中國大陸和臺灣相關問題受到強烈壓力。日本首相岸田文雄在福島核汙水排海前夕，為了得到拜登的支持，會更加配合中國問題。這是被公認為西方陣營核心國家的機會，也是要決定是否加入美國主導的對華制裁路線的挑戰。希望尹錫悅總統能銘記訪問戴維營的意義，參加會談。

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