尹錫悅：“盲從共產極權主義的反國家勢力依然活躍”. August. 16, 2023 08:05. by 李相憲記者、姜成輝記者 dapaper@donga.com、yolo@donga.com. 尹錫悅總統15日在光復節78周年賀詞中直接表示：“盲從共產極權主義、通過造假煽動歪曲輿論、擾亂社會的反國家勢力仍然猖獗。”有分析認為，這是把部分在野黨和進步市民團體指認為“盲從共產極權主義的勢力”，因此引起了在野黨強烈反對。 尹錫悅當天在首爾市西大門區梨花女子大學大講堂舉行的光復節紀念儀式上表示：“共產極權主義勢力總是偽裝成民主運動家、人權運動家、進步行動家，進行虛假煽動和卑鄙悖倫的陰謀。”他強調：“在自由民主主義和共產極權主義對決的分裂現實中，反國家勢力的蠢蠢欲動不會輕易消失。不能受騙或屈服於共產極權主義勢力、其盲從勢力、追隨勢力。” 對於韓日關系，尹錫悅沒有提及歷史，只是表示，“日本是共享普遍價值、追求共同利益的夥伴”，強調了韓日、韓美日安保合作的必要性。他表示：“要想從根本上杜絕朝鮮核武器和導彈威脅，韓美日三國之間必須實現緊密的偵察資產合作和實時共享朝核武器和導彈信息。”他還說：“三天後將在戴維營舉行的韓美日首腦會談將成為為韓半島和印度太平洋地區的和平與繁榮做出貢獻的三國合作的新裏程碑。” 共同民主黨首席發言人權七勝抨擊稱：“總統的光復節祝詞與極右油管博主的獨白毫無二致。我懷疑總統是否沈迷於極右油管博主頻道，生活在維新時代。”

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