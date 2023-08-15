“韓國怪物”柳賢振借助變速球復活……不屈不撓的36歲，時隔444天後再次成為勝利投手. August. 15, 2023 08:07. by 任寶美 bom@donga.com. “韓國怪物”柳賢振（36歲•多倫多藍鳥）取得了傷愈復出後的首場勝利。柳賢振14日在美國職業棒球大聯盟（MLB）主場比賽中，在5局內以2個被安打、2個四壞球上壘、2失分（非責任失分）封住了芝加哥小熊隊的擊球員陣容，並在球隊以8比2領先的第6局上半局開始將投手踏板讓給了救援陣容。截止到前壹天，多倫多隊處於3連敗狀態，但最終球隊以11比4獲勝，柳賢振由此成為勝利投手。 這是柳賢振自去年5月27日以後時隔444天再次在MLB成為勝利投手。柳賢振當時在洛杉磯客場比賽中，面對洛杉磯天使隊取得了5局失2分的成績，取得了賽季第二場勝利。柳賢振去年6月19日接受了通常被稱為“湯米-約翰手術”的手肘尺骨附韌帶重建手術，並於本月2日通過主場比賽重返MLB舞臺。 柳賢振在對陣巴爾的摩金鶯隊的復出戰中，以5局9個被安打、4失分的成績成為戰敗投手，但在8日與克裏夫蘭印第安人隊的客場比賽中，柳賢振被擊球擊中膝蓋而被替換下場之前，在4局內壹直保持著“無安打投球”。復出的第三場比賽當天也因1壘手失誤，僅在第1局上半局就送出了2分，但他在此後的4局中只讓出了1個安打，沒有失分。柳賢振在9局內壹直保持著非責任失分的記錄，賽季平均責任失分也從4.00下降到了2.57。 柳賢振發表了復出後首勝的感想，“從上壹場比賽開始，所有球種的控球都像以前壹樣好。所以取得了好結果。好像回到了我所希望的位置。”柳賢振本場投出了△40個快球 △24個變速球 △12個曲球 △10個卡特球等共86個投球，取得了勝利。這是他傷愈復出後投球數最多的壹次。 當天，柳賢振的快球平均速度也只有每小時142公裏。小熊隊的擊球手們面對柳賢振的快球，擊出了平均時速154公裏的擊球。這等於是“頂著”柳賢振的快球。但是從第2局上半局開始，隨著向右手擊球手外側掉落的變速球和深入到身體側的卡特球開始按照柳賢振的意願進入，小熊擊球手們在抓住擊球時機上吃盡了苦頭。 捕手出身的小熊隊主教練大衛•羅斯（46歲）表示：“雖然快球速度還沒有完全提高，但柳賢振是會投球的投手。特別是變速球非常厲害。”柳賢振當天抓住了3個三振，但都是用變速球制造的空揮三振。小熊擊球手們當天擊打柳賢振的變速球時，平均擊球速度也只有119公裏。 多倫多隊主教練約翰•施耐德（43歲）表示：“柳賢振在復出後的前三次出場中，正在做受傷之前所做的壹切。因為是柳賢振，所以看起來很容易，但在那個年齡其實並不容易。”當天滿36歲零4個月20天的柳賢振還刷新了美職棒大聯盟韓國選手最高齡首發勝記錄。之前的紀錄是“韓國特級”朴贊浩（50歲）在2009年效力費城費城人隊時戰勝洛杉磯道奇隊時創下的35歲零10個月13天。

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