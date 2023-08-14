韓國隊長孫興慜，在托特納姆熱刺隊也戴上隊長袖標. August. 14, 2023 08:05. by 金培中 wanted@donga.com. 在英格蘭超級足球聯賽（EPL）迎來第9個賽季的孫興慜（31歲）成為了所屬球隊托特納姆熱刺隊的新隊長。這是韓國球員時隔11年再次在英超擔任球隊隊長，也是歷史上的第二次。身穿曼聯隊球衣完成英超首秀的朴智星曾在女王公園巡遊者隊效力時期的2012~2013賽季擔任隊長。包括孫興慜在內，曾效力於英超聯賽或至今仍在效力的韓國球員共有16人。 托特納姆熱刺俱樂部在2023~2024賽季英超開幕日的12日通過球隊網站宣布：“孫興慜被任命為球隊的新隊長。”托特納姆熱刺俱樂部介紹了孫興慜在2021~2022賽季攻入23球，成為英超最佳射手等情況，並解釋說：“（孫）具備了成為隊長的資格。”英國媒體《標準晚報》在報道孫興慜被選為隊長的消息時表示，“作為托特納姆熱刺隊球迷給予好評的球員，期待感也很高。”後衛克裏斯蒂安•羅梅羅（25歲）和中場詹姆斯•麥迪遜（27歲）被選為副隊長。到上個賽季為止，效力於萊斯特城隊的麥迪遜在今年夏天通過轉會市場新加入到了托特納姆熱刺隊。 孫興慜在被選為隊長後表示：“能夠擔任大俱樂部的隊長，感到非常榮幸。這是非常令人驚訝和自豪的瞬間”，“不會讓大家失望的。作為隊長和壹名球員，我將帶著責任感為球隊竭盡全力。”另外，他還對隊友們說：“讓我們朝著同壹個目標邁同樣的步伐前進。讓我們壹起齊心協力，打造壹支優秀的團隊。”友們用掌聲迎接了新隊長。 在本賽季之前剛成為熱刺隊主教練的安格•波斯特科格魯（58歲）就孫興慜成為球隊新隊長壹事表示：“這是理想的選擇。”他說，“孫興慜在賽場內外都表現出了出色的領導能力”，“他不僅是壹位人氣很高的球員，還具備了世界級的面貌。”他還解釋說：“孫興慜受到來自更衣室所有人的尊敬”，“考慮到了他作為韓國國家隊隊長和在托特納姆熱刺隊這些年所取得的成果等。” 孫興慜在擔任保羅•本托主教練時期的2018年9月成為了韓國國家足球代表隊隊長。本托的繼任者尤爾根•克林斯曼執教國家隊後，他也壹直戴著隊長袖標。孫興慜是韓國男子足球代表隊歷屆最長壽的隊長。 到上個賽季為止在托特納姆熱刺隊擔任了8個賽季隊長的守門員雨果•洛裏斯（37歲）已經表明了轉會意向。托球隊隊長袖標原本預計將由英格蘭國家隊隊長哈裏•凱恩（30歲）接手，但凱恩在新賽季開始前將球隊轉會到了德甲拜仁慕尼黑隊。

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