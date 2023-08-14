意大利著名作家穆爾嘉去世. August. 14, 2023 08:05. by 趙은아 achim@donga.com. 憑借以詼諧地展現社交媒體時代法西斯主義是如何誕生的書《成為法西斯主義者（極端分子）的方法》，在韓國也非常有名的意大利作家米凱拉•穆爾嘉（照片）當地時間10日去世。享年51歲。 意大利安薩通訊社報道說，穆爾嘉幾個月前被確診為腎癌4期，與病魔作鬥爭後於當天在首都羅馬去世。穆爾嘉是意大利撒丁島出身，曾以小說家、劇作家等身份活動，並帶頭開展性別平等、反法西斯運動，被稱為意大利最優秀的知識分子。 穆爾嘉在文壇出道前經歷了商店店員、稅務職員、夜間警衛等多種職業。2006年她的第壹部小說《世界需要知道》以在大企業呼叫中心職員工作時經歷的不平等和非正規職的現實等為基礎出版，還制作成了話劇、電影。 接著，她還出版了描寫圍繞安樂死的生與死兩面性的《送魂婆》、講述女性暴力的《因為愛而殺了妳，胡說！》等多部社會參與性的作品。2018年作品《成為法西斯主義者的方法》諷刺地描寫了反難民、厭惡少數人等在世界各地掘起的極右民粹主義，在意大利掀起了壹股旋風，並在包括韓國在內的10多個國家翻譯出版。 極右傾向的意大利總理喬治•梅洛尼表示：“穆爾嘉和我壹樣‘臭名昭著’，她是為擁護異見者的想法而鬥爭的女性，我非常尊敬這壹點。”此前，穆爾嘉於今年7月與演員兼導演洛倫佐•特倫奇結婚。穆爾嘉的葬禮將於12日在羅馬波波洛廣場教堂舉行。

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