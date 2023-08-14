伊朗放慢鈾濃縮速度……伊朗-美國核談判亮起綠燈. August. 14, 2023 08:05. by 開羅=金起潤特派記者 pep@donga.com. 作為與美國交換囚犯的代價，伊朗收回了凍結在韓國的約70億美元（約9.31萬億韓元）原油進口銷售貨款，大幅放慢了鈾濃縮作業速度。人們更加期待，這將成為美國拜登政府推進的恢復伊朗核協議的出發點。面對明年大選，迫切需要外交成果的美國總統拜登的意誌非常強烈，因此有人提出不久後兩國有可能重新達成協議。 美國《華爾街日報》當地時間11日援引消息人士的話報道說，伊朗明顯放慢了濃縮鈾的速度，而且還在稀釋濃縮鈾的濃度。白宮國家安全委員會戰略溝通協調員約翰·柯比也在同壹天表示：“歡迎伊朗采取緩和核緊張的措施。” 伊朗在2015年與西方簽訂的核協議中決定，只擁有202.8公斤低濃縮（3.67%）鈾。前任美國總統特朗普2018年突然廢除協議後，伊朗表示反對，壹直致力於制造核武器所必需的高濃縮鈾（60%以上）。據悉，截至今年5月，伊朗擁有114公斤的高濃縮鈾。這是可以制造兩枚核彈的量。 白宮就以釋放本國國民為代價的此次協商表示：“事前與韓國政府進行了廣泛的合作。”白宮同時明確表示，凍結資金只能用於購買糧食、醫藥品、醫療配件等，不能用於核開發相關用途。 伊朗央行行長法爾津12日表示，凍結資金“將用於購買西方非制裁物品”。但他同時表示，“凍結期間，由於韓元貶值，本金減少了約10億美元（約13300億韓元）”，宣布將其全部換成歐元。

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