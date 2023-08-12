韓國凍結的“伊朗70億美元”將在今年秋天之前返還. August. 12, 2023 07:54. by 申振宇記者、華盛頓=常駐記者 文炳基 niceshin@donga.com、weappon@donga.com. 美國和伊朗達成協議，作為釋放被關押在伊朗的美國人的代價，解除韓國國內凍結的約70億美元（約9.27萬億韓元）規模的伊朗原油結算貨款，返還給伊朗。韓國政府核心相關人士11日表示：“（美國和伊朗）確實朝著這個方向進行了協議。”他還表示：“因為是這邊放錢、那邊放人的問題，最後怎樣，還要看結果。（如果協議不破裂）秋天前解除韓國凍結資金的程序才能結束。”據金融界透露，韓國凍結的伊朗原油結算貨款從11日開始轉入起到中介作用的瑞士銀行賬戶。 白宮國家安全委員會當地時間10日以發言人名義發表聲明說：“伊朗政府證實，被伊朗非法拘禁的5名美國人已被釋放，並被軟禁在家中。”美國國務卿布林肯也強調：“此次措施是為了結束（被囚禁的）美國人噩夢的開始。”伊朗外交部也通過聲明表示：“幾年來（伊朗資金）壹直被美國非法凍結在韓國的銀行。伊朗從美國得到了（凍結資金）相關義務的承諾保障。”這表明，以美國解除凍結在韓國的伊朗石油資金等為條件，伊朗采取了釋放美國人的措施。 伊朗的原油出口貨款因美國的制裁從2019年起被扣留在韓國。伊朗強烈施壓要求返還，在此過程中還發生了在伊朗前海霍爾木茲海峽扣押韓國船舶等矛盾。 如果壹直阻礙韓伊關系的凍結原油貨款問題得到解決，就可以實現穩定的能源供應，韓國船舶的安全也將得到保障。因為韓國進口的70%以上的原油都是通過霍爾木茲海峽的。伊朗是中東的戰略要地，人力、物力也十分豐富，因此有人期待與伊朗的關系發展能擴大韓國的外交、經濟領域。

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