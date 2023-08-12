與孫興慜“配合默契”的凱恩，即將加盟金玟哉效力的拜仁隊. August. 12, 2023 07:53. by 金培中 wanted@donga.com. 有報道稱，在英格蘭足球超級聯賽（EPL）托特納姆熱刺隊與孫興慜（31歲）配合默契的哈裏•凱恩（30歲）將轉會拜仁慕尼黑隊（德國）。這是在英超新賽季開幕前壹天發生的事情。這樣壹來，凱恩將在19日拉開帷幕的2023~2024賽季德甲聯賽上與金玟哉（27歲•拜仁）同吃壹鍋飯。 體育專門媒體《The Athlete》11日報道說：“凱恩與拜仁慕尼黑俱樂部達成了加盟協議。合同期限為4年”，“凱恩為了完成醫療測試和轉會程序，正在等待托特納姆熱刺俱樂部的批準。”據悉，拜仁向托特納姆熱刺隊提出的凱恩的轉會費超過1億歐元，如果加上浮動條款，他的轉會費將達到1.2億歐元（約1750億韓元）。 包括上賽季為止連續11次奪冠在內，拜仁慕尼黑隊共33次登上頂級聯賽冠軍寶座，是“德甲巨艦”。但是，自從“進球機器”羅伯特•萊萬多夫斯基（35歲）去年7月轉會到FC巴塞羅那（西班牙）後，球隊因找不到替代者而吃了不少苦頭，最終瞄準了凱恩。 凱恩是代表英超的前鋒。截止到上個賽季，他共參加了320場英超比賽，攻入213球，保持著現役球員最多進球記錄。如果包括退役球員在內，凱恩排在攻入260粒進球的阿蘭•希勒（53歲）之後，高居歷史第二位。他還曾3次登上英超最佳射手寶座。如果凱恩繼續效力於英超聯賽，有望超越希勒，打破英超球員聯賽總進球紀錄。但是凱恩似乎更希望獲得冠軍獎杯。 凱恩此前從未獲得過英超冠軍。 凱恩尤其與孫興慜配合默契，被國內球迷稱為“孫-凱二人組”。兩人在托特納姆熱刺隊合作效力的8個賽季期間，互相幫助對方進球，共攻入47球（孫興慜24球，凱恩23球）。這是英超聯賽該部門的最高紀錄。 體育統計專門公司Opta在12日開球的2023~2024賽季EPL之前提到了11名射手王候選人，並表示“如果凱恩離開，其他球員爭奪英超金靴的機會將增大”，並將孫興慜也包括在內。 前壹天，歐洲媒體報道稱，“托特納姆熱刺俱樂部決定不再阻止凱恩的轉會，最終選擇將交給凱恩。”凱恩和托特納姆熱刺隊的合同期限截止到明年6月30日。凱恩不希望延長與托特納姆熱刺隊的合同。托特納姆熱刺隊壹直提高轉會費，並3次拒絕拜仁俱樂部的提議，但最終不得不放棄凱恩。還留有合同期的時候讓球員轉會才能拿到轉會費（如果凱恩明年夏天離隊，屆時熱刺隊將拿不到任何轉會費）。

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