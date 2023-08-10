“每秒40米強風+600毫米雨水炸彈”……臺風“卡努”今天襲擊韓半島. August. 10, 2023 08:19. by 金藝允記者、林寶美記者、濟州=林在英記者、釜山=金花英記者、醴泉=明敏俊記者 yeah@donga.com,jy788@donga.com. 第6號臺風“卡努”將於10日上午登陸韓國。按照氣象廳預測的路徑，卡努將從南海岸入境，經過慶南統營、忠北清州、首爾等地區，然後進入朝鮮境內，壹路攜風帶雨。如此縱貫韓半島內陸的臺風是，自1951年開始氣象觀測以來的第壹次。 卡努將於10日淩晨3時左右進入慶尚南道和全羅南道中間的南海岸，並於上午9時左右在統營西北方向40公裏附近保持“強”強度（臺風中心風速每秒33米以上、每秒44米以下）登陸。之後，卡努往北走，下午3點到達清州東南方向20公裏，晚上9點到達首爾以東30公裏。從卡努登陸前壹天的9日開始，全國已經進入了臺風的影響範圍。當天，以濟州為起點，慶南、全南海岸發布了臺風特報。 卡努移動速度緩慢，僅為通常臺風移動速度的壹半。因此，截止到10日，江原嶺東地區最大將出現600毫米、嶺南地區最大400毫米的“雨水炸彈”。屆時還將刮起每秒25米至40米的強風，爆發出使火車脫軌、翻車的威力。上月因梅雨季節集中暴雨遭受水災的地區擔心此次臺風會再次遭受損失，采取了緊急措施。

한국어