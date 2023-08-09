首位女哲學家. August. 09, 2023 08:16. . 哲學歷來是男性的專利。希臘有蘇格拉底，但沒有相應的女性哲學家。朝鮮雖然有退溪，但也沒有相應的女性哲學家。如此看來，名為任允摯堂的17世紀朝鮮女性是非常例外的存在。在以男性為中心的時代，她認為“雖然我是壹名婦道人家，但天生賦予的品性最初在男女之間本沒有區別”，是壹位涉獵性理學經典的女性哲學家。 她的人生很不幸。她認為孟子所說的“四類可憐人”，即老光棍、老寡婦、孤兒、無子女的老人中，自己“三樣俱全”，是個沒有福氣的人。8歲失去了父親，結婚8年後失去了丈夫，成為了青孀寡婦。雖有孩子，但早早地夭折了。年過四十，將小叔子的大兒子過繼為養子，但28歲就英年早逝。她因為失去兒子的打擊而視力下降，幾近失明。 正如她所說，她的人生是“即使是擁有堅強心臟的大丈夫也無法忍受”的考驗。特別在晚年更是如此。但是她堅持了下來。如果不能違背殘酷的命運，就要修養自己，跟隨自然的順理堅持下來。她白天照顧家務，晚上抽空在別人不知情的情況下讀經典寫文章。因為當時是女人做學問就會遭人白眼的時代。她死後，只剩下弟弟和小叔子發行的《允摯堂遺稿》，靜靜地傳達她的深邃的思維。最近英國日刊《衛報》上，壹位名叫裏根•皮納羅的學者將《允摯堂遺稿》介紹為“被輕視的世界女性思想家的十大著作”之壹，並引用她所說的“天生賦予的品性在男女之間沒有區別”絕非偶然。她生來就是壹位偉大的哲學家，如果他是男人的話。這是時代的界限和悲哀。東西方都壹樣。

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