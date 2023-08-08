申有彬在WTT普通挑戰賽利馬大會單雙打比賽中稱霸，榮膺“雙冠王”. August. 08, 2023 07:55. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “小雞兒”申有彬（19歲•大韓航空•照片）在世界乒乓球職業大聯盟（WTT）普通挑戰賽上獲得了單、雙打雙冠王。WTT是主管世界職業乒乓球巡回賽的機構，分為冠軍賽、球星挑戰賽、普通挑戰賽、支線賽等4個等級進行比賽。 單打世界排名第9位的申有彬7日在秘魯利馬舉行的2023利馬普通挑戰賽女單決賽中，以4比1（9-11、11-9、11-9、11-8、11-7）戰勝了伯納德特•索茨（28歲•羅馬尼亞•第16位）。這是申有彬繼6月的拉各斯（尼日利亞）大賽之後，今年第二次在普通挑戰賽單打比賽中奪冠，包括去年11月的斯洛文尼亞新戈裏察大賽在內，這是她個人第三次奪冠。 申有彬當天在與田誌希（31歲•未來資產證券）搭檔出戰的女子雙打決賽中，也以3-2（11-9、9-11、8-11、13-11、12-10）戰勝了金娜英（18歲•浦項國際）和崔孝周（25歲•韓國馬事會）組合。申有彬在拉各斯大賽時也在單打和雙打中都獲得了冠軍。申有彬-田誌希組合目前保持著女子雙打世界排名第壹的位置。 申有彬雖然與林鐘勛（26歲•韓國交易所）壹起參加了該大賽的混雙比賽，但在5日舉行的半決賽中以1比3負於羅馬尼亞代表奧維迪烏•伊奧內斯庫（34歲）和索茨組合，未能獲得大賽三冠王。對於申有彬來說，在混雙比賽中被索茨擊敗的苦澀算是在單打比賽中清償了。 申有彬將從8日開始參加巴西裏約熱內盧普通挑戰賽，並於16日回國，準備下個月的平昌亞洲乒乓球錦標賽和杭州亞運會。申有彬下決心說：“在本屆利馬大賽上獲得雙冠王，將繼續保持氣勢，力爭在杭州亞運會上取得好成績。”

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