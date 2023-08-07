GS加德士隊新任隊長姜昭輝隔3年內第三次獲得“杯賽MVP”. August. 07, 2023 08:02. by 姜泓求 windup@donga.com. GS加德士隊的姜昭輝（26歲）今年被選任為球隊新隊長。她是職業排球女子組7支球隊中最年輕的隊長。從職業聯賽第2年就開始關註姜昭輝的GS加德士隊主教練車相賢（49歲）表示：“如果成為隊長，也會產生之前沒有的責任感。雖然會很辛苦，但我相信她會做得很好。”姜昭輝在成為隊長後的首場比賽中帶領球隊奪冠，榮登“杯賽女王”。 GS加德士5日在慶北龜尾朴正熙體育館舉行的2023龜尾•豬鳴杯職業排球大賽女子組與IBK企業銀行隊的決賽中，以3比1（26-28、25-23、25-13、25-21）反敗為勝。女子組杯賽冠軍最多的球隊GS加德士隊獲得了隊史第6個杯賽冠軍。作為球隊主將，發揮主炮作用的主攻手（Outside Hitter•又稱作左傳手）姜昭輝在記者團投票31票中獲得了27票，被選為大會最具價值球員（MVP）。姜昭輝在大賽期間獲得了91分（進攻成功率44.51%）。在當天的決賽中，她的得分僅次於柳瑞淵（22分），位居全隊第二，達到21分。繼2017年、2020年之後，以3年為周期成為第3次杯賽MVP的姜昭輝力壓IBK企業銀行的金熙珍（2次），成為女子組最多獲獎者。 姜昭輝發表感想說：“（到小組賽、半決賽為止）連續3天比賽，非常辛苦，但是能堅持下來的選手們真的感覺很自豪”，“我不會滿足於此，我會更加努力獲得常規賽、冠軍賽決賽的MVP。”連續4年進入杯賽決賽的GS加德士隊在上賽季常規賽中僅排在第5位，5個賽季以來首次未能進入季後賽。為了扭轉局面，迫切需要姜昭輝的活躍表現。姜昭輝將在賽季後第二次獲得自由簽約選手（FA）資格。 奪冠的喜悅也是暫時的。6日，姜昭輝為了國家代表隊訓練，前往了忠北鎮川運動員村。預計姜昭輝將在本月末開始的亞洲錦標賽、9月巴黎奧運會最終預選賽和杭州亞運會上擔任代表隊的主炮手。姜昭輝在6、7月舉行的排球國家聯賽（VNL）上，與興國生命隊的金多恩壹起創下了球隊最高得分（83分）。

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