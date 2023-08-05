大谷翔平因手部痙攣主動下場，隨後擊出個人賽季第40個本壘打. August. 05, 2023 07:51. by 姜東雄記者 leper@donga.com. “投打二刀流”大谷翔平（29歲•洛杉磯天使隊）在本賽季美國職業棒球大聯盟（MLB）中率先擊出了40個本壘打。 4日，在與西雅圖水手隊的主場比賽中，作為2號擊球員投手首發出場的大谷翔平在球隊以2比1領先的第8局下半局，在1人出局無跑壘員的情況下，擊中了對方投手艾傑亞•坎貝爾（26歲）投出的時速155公裏的身體側快球。當天，身穿天使隊招牌擊球手邁克•特勞特（32歲）球衣的觀眾徒手抓住了向右中間圍墻飛出119米的這壹球。由此，大谷翔平繼2021年之後，個人第二次創下了賽季40個本壘打的記錄。 大谷翔平憑借這壹本壘打，將自己同美國聯盟本壘打榜排名第2位的路易斯•羅伯特（26歲•芝加哥白襪隊•29個本壘打）的差距拉大到了11個。這壹數據也領先在國家聯盟本壘打榜排名第壹的馬特•奧爾森（29歲•亞特蘭大勇士隊•37個本壘打）3個。如果大谷翔平保持目前的狀態，就有很大希望以60個本壘打結束本賽季。到去年為止，2021年創下的46個本壘打是他的個人最高紀錄。 大谷翔平當天在投手踏板上也以無失分的成績擋住了第1~4局，但隨著右中指出現痙攣癥狀，從第5局開始只作為指定擊球手活躍在球場上。大谷翔平說：“不僅是手指，全身都出現了痙攣癥狀。而且當時比分是0比0，所以我認為我下來（降板）是為了球隊而做出的正確選擇。” 天使隊在借助大谷翔平的本壘打以3比1領先的情況下，在第9局上半局開始了防守。但是終場投手卡洛斯•埃斯特維斯（31歲）被西雅圖隊的7號擊球手特奧斯卡爾•埃爾南德斯（31歲）擊出滿壘本壘打，以3比5遭遇對手逆轉，陷入了3連敗泥潭。

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