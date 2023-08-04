擺脫“貿易依賴”的甜蜜中毒才有未來. August. 04, 2023 07:51. . “借此機會，韓國企業適當脫離中國，我認為這反而是件好事。” 就以美國《通貨膨脹削減法案》（IRA）和《半導體法》的實施為契機，韓國企業對中國的投資受到制約壹事，最近見到的高層經濟官員吐露了上述想法。他說：“過去在對外經濟方面，對中國的依賴度過高，現在即使政府不出面，企業也會自覺地減少中國風險。”事實上，對中國經濟的過度依賴很危險的警告早已存在。但是，現在才期待美國牽制中國來消除風險，難道這不是不想動手擤鼻涕的行為嗎？ 事實上，韓國政府和產業界壹直沈醉於所謂的“中國特需”，並沒有認真考慮其中的風險。韓國銀行總裁李昌鏞上月14日在大韓商工會議所論壇上指出：“國內產業在過去10年裏因中國特需中毒，錯過了結構調整時間。”也就是說，享受中國的低工資特需，維持國內制造業比重等產業模式的變化被推遲。李總裁表示：“最近對華出口減少也不是單純因為美中矛盾，而是隱藏著這樣的結構性原因。” “中國特需”中毒已經成為韓國經濟不小的負擔。今年上半年（1~6月）對華出口驟減26%，進入今年以來截至上月20日，貿易逆差已累計約278億美元（約35.4172萬億韓元）。這是因為隨著中國經濟蕭條的加劇，主力產品半導體等對華出口急劇減少。根據最近韓國銀行的報告（《最近韓國出口的特征及啟示》），對今年1~4月各國的出口增長率進行比較的結果顯示，韓國、中國臺灣、越南等對華依賴度越高的國家（及地區），出口越低迷。在美中矛盾加劇的局面下，依賴對華出口將成為今後更大的負擔。 在國家間安保矛盾擴大的局面下，經濟上的相互依賴反而會成為對方國家的弱點。中國的薩德經濟報復就是代表性的例子。已連續7年把中國作為最大貿易國的德國在今年6月發表了國家安保戰略，並表示將在原材料和能源供應等方面減少對中國的依賴，實現供應商的多元化。更何況，與中國對接領空和領海，73年前還經歷過戰爭的韓國對華風險比地球上的任何國家都大。盡管如此，韓國仍然高度依賴中國。 據韓國貿易協會透露，中國產尿素進口比率從2021年的71.2%下降到去年的66.5%，但今年上半年反而上升到了89.3%。2021年10月，中國阻止尿素出口，導致車載尿素水緊缺從而引發“物流大亂”，但對中國進口的依賴反而擴大。其理由是，中國產尿素水的性價比十分出色。現在中國繼稀土類之後，正在強化對鎵、鍺等其他稀有金屬的出口管制。為了應對中國單方面的核心礦物控制，急需與相關國家建立網絡。但比這更重要的是，國家決心不只被眼前的利益所左右，從長遠角度減少中國風險。

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