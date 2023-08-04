NewJeans出道壹年就榮登“Billboard 200”排行榜第壹名. August. 04, 2023 07:51. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 2日（當地時間），韓國女子偶像團體NewJeans在美國Billboard（公告牌）主專輯排行榜上登上了冠軍寶座。這距離組合去年7月出道僅過去了壹年時間。 NewJeans上月21日發行的第二張迷妳專輯《Get Up》當天在“Billboard 200” 排行榜中躍居首位。Billboard當天表示：“在過去的15年裏，在‘Billboard 200’排行榜上占據第壹位的韓國女子組合只有BLACKPINK和NewJeans兩個女團。”BLACKPINK去年發行的第二張正規專輯《Born Pink》成為K-POP女子組合中歷史上第壹個登上“Billboard 200”榜首的女團。 “Billboard 200”將實物專輯等傳統專輯銷量和流媒體次數換算成專輯銷量的數值（SEA），將數字音源下載次數換算成專輯銷量的數值（TEA）合計後計算專輯消費量排名。NewJeans的專輯《Get up》在美國銷售了10.15萬張，SEA數值為2.45萬，TEA數值為500。 NewJeans在此次新專輯中推出的主打歌《Super Shy》等3首歌曲全部登上了Billboard主要單曲排行榜“Hot 100”。《Super Shy》在“Hot 100”排行榜中位列第48位，此外《ETA》和《Cool With You》分別排在第81位和第93位。這是K-POP女子組合首次在“Hot 100”排行榜中有3首（及以上）的歌曲上榜。而在全體K-POP歌手中，迄今為止只有防彈少年團（BTS）實現如此成就。 NewJeans將於3日下午5時（當地時間）登上在美國芝加哥舉行的音樂慶典“Lollapalooza”的舞臺。NewJeans是第壹個登上該舞臺的K-POP女團。NewJeans的舞臺將在Weverse Live和YouTube頻道進行現場直播。

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