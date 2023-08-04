金恩京出言貶低老人，引發爭議四天後“謝罪”. August. 04, 2023 07:52. by 安圭英記者、權九龍記者 kyu0@donga.com,9dragon@donga.com. 共同民主黨革新委員長金恩京（音，照片）在“貶低老人發言”引發爭議四天後，於3日正式道歉說：“對讓老人心痛的事情表示歉意。”但是對於黨內有人要求辭去革新委員長職務，金恩京斷然拒絕稱：“那是其他問題。” 金恩京當天上午在首爾汝矣島共同民主黨辦公樓前會見記者時表示：“對（貶低老人的）發言引發各種批評和爭議表示歉意。”金恩京在7月30日的青年座談會上表示：“（過去我兒子）說，‘從自己年齡到平均壽命（余生）都要按比例投票’。這不是很合理嗎？”此話被批評為貶低老人。 金恩京當天在首爾市龍山區大韓老人會上會見大韓老人會長金浩壹等人時表示，“從未有過不尊敬老人的心情。沒想到（爭議發言）會發展到這種地步”，並低頭道歉。但在被大韓老人會方面問到“有沒有放棄職位的想法”時，金恩京回答：“這是不同的問題”。國民力量黨在要求金恩京辭職的同時，還敦促共同民主黨代表李在明道歉。國民力量黨代表（黨首）金起炫說：“即使勉強假裝道歉，也只是說說而已。”該黨發言人金民洙表示，“至今仍保持沈默的李（在明）代表也難逃責任”，要求李在明親自道歉。

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