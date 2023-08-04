一直沒有空調的歐洲，輸給了酷暑. August. 04, 2023 07:52. by 尹多彬記者 empty@donga.com. 在超過40度的酷暑中，此前在歐洲幹脆沒有配備或即使有也不怎麽在夏天使用的空調的銷售量正在增加。美聯社2日報道說，隨著連續幾年出現異常高溫現象，歐洲很多地區的空調從奢侈品轉變為必需品。 據國際能源機構透露，歐洲空調普及率從2000年的10%增加到去年的19%，預計今年還會增加。雖然很難與空調普及率為91%的美國相比，但歐洲的增加趨勢非常明顯。據亞馬遜商務透露，本月在西班牙、意大利、法國的移動式空調銷量比前壹個月增加了20%以上。 據路透社報道，在意大利全境設有450多家賣場的家電企業Uniuro最近壹周的空調銷售量比去年同期增加了2倍左右。在大部分住宅和公寓沒有安裝空調的法國，去年也銷售了100萬臺。意大利卡波斯卡裏大學研究團隊預測，1990年為5%的西班牙家具空調普及率到2040年將達到50%。 在西歐國家，夏天也不悶熱，氣候涼爽，飯店、電影院等也不怎麽使用冷氣。另外，電費比美國等國家貴，夏天很多人長期休假，空調需求也較少。西班牙等國家傳統上在最熱的時間段實行像午覺壹樣的休息制度，戰勝了酷暑。但是，在面臨最惡劣酷暑的今年夏天，這種方式已經行不通了。 但是，認為空調是從美國進口的而反感或擔心溫室氣體增加會破壞環境的人仍然不願意使用空調。

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