美國因財政虛浮時隔12年再次被下調信用等級……“千萬億債務國”韓國不可事不關己. August. 03, 2023 07:41. . 世界三大信用評級公司之壹惠譽國際將美國的信用等級從最高的AAA下調到了AA+。這是自1994年以後時隔29年再次降級，在三大評級公司層面，這是2011年被標準普爾降級後時隔12年再次遭遇降級。認為美國信用最好的評價公司只剩下穆迪壹家。由於國家信用等級下降，美國在發行國債獲得債務時需要支付更高的利息。 惠譽下調美國信用等級，是因為預計今後3年內美國聯邦政府的財政惡化、負債負擔增加。美國政府每次在國會得到負債限額的批準時，都會反復出現極端矛盾，這也是原因之壹。美國國內生產總值與國家負債的比率從2019年的100.1%急劇上升，目前為112.9%。這是因為，為了應對新冠疫情，政府投入了巨額資金，支出急劇增加。 美國財政部長耶倫反駁稱，“這是咨意判斷”。但最高安全資產美國國債利率的上升和由此引發的國際金融市場混亂是不可避免的。12年前遭標普降級時，美國股價在壹周內下降了15%，韓國下降了17%。雖然有人評價說，惠譽壹直預告著降級的可能性，因此沖擊會較小，但國內外股價卻呈現出弱勢。 全球經濟第壹大國、最大主要貨幣國家的信用等級下降對韓國具有明顯的啟示意義。也就是說，如果國家的財政不健全，就會付出代價。韓國的國家債務在5年內增加了400萬億韓元以上，今年將超過1100萬億韓元。增長速度在發達國家中是最快的。世界最高水平的家庭負債、急速的老齡化也是信用下降的主要原因。再加上最近作為增長引擎的出口也出現了問題。潛在增長率也將下降，預計到2030年將降至1%左右。 在經濟合作與發展組織會員國中，韓國是少有的沒有控制國家債務的規定的國家。信用評價公司積極勸告政府引進將財政赤字控制在每年GDP3%以內的財政準則案。但是政界沒有表現出積極性，因此國會通過還遙遙無期。考慮到明年議會選舉的在野黨在稅金減少、赤字擴大的情況下，還提議增加國家債務，多釋放數十萬億韓元。如果這種不負責任的政治持續下去，目前AA-的信用等級也必然會岌岌可危。

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