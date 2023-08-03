體育記者應對讀者郵件的姿態. August. 03, 2023 07:41. . “我是‘第二個朴泰桓’，可以給我寫篇采訪報道嗎？” 那是2014年的某壹天。初壹學生這樣給我發了郵件。郵件中還附有證明自己主張的各種成績。記錄非常詳細，甚至讓人產生“要不要見壹面？”的想法。只是因為當時自己不是負責遊泳版塊的記者，再加上負責遊泳報道的記者說“自稱‘第二個朴泰桓’的人現在不止壹兩個”，所以最終沒能寫報道。 電子郵件的主人公李浩俊（23歲•大邱市廳•人名音譯下同）在上月25日舉行的2023福岡世界遊泳錦標賽男子200米自由泳決賽中獲得了第6名。“第二個朴泰桓”的頭銜早已被黃善宇（20歲•江原道廳）奪走，在此次大賽上獲得銅牌的黃善宇確實更受矚目，但即使是現在，他也會公開回復說：“如果是能夠發送這種郵件的堅強朋友，我就知道會成功。” 原來，初中生發送的郵件大部分都是詢問對體育記者這壹職業好奇的內容。特別是像最近這樣的假期，有很多這樣的郵件。可能是因為“了解壹下長大後想做的職業”的假期作業。但是自從“垃圾記者（記者和垃圾的合成詞）”壹詞流行後，幾乎不記得收到過這樣的郵件。 相反，在門戶網站上刪除體育欄目的回帖後，對報道內容表示不滿的郵件有所增加。不久前寫了“職業棒球LG盜壘太多，以至於對得分造成損失”的報道，結果收到了“為了批評而批評”的郵件。確實是為了批評而批評的。不是，難道世界上還有“為稱贊的批評”嗎？ 事實上，最近有“為了批評的稱贊”。以前，如果不滿意報道，就會先把題目寫成臟話。而現在郵件的題目大多是“新聞最棒”之類的稱贊，打開壹看就會發現“心動了嗎？這個垃圾記者xx這樣那樣”的情況增加了。雖然因為臟話程度不能公開，但在職業排球雙胞胎選手李在英和李多英（27歲）校園暴力事件時收到的郵件結構非常出色，讓人覺得“應該學習壹下這樣的題目”。 問題是讀者的想法也全都不壹樣，所以很多時候都在苦惱“應該跳哪個節拍呢？”例如，當壹位讀者指責“看比賽寫報道嗎？”時，另壹位讀者還發郵件說：“每天看著體育比賽生活的人，八字（命運）真的很好哎。”而體育記者的現實更接近於在周末淩晨起床觀看比賽時反復說“我的八字由我來搓”。 所以我到底想說什麽呢？即“隨時歡迎讀者發郵件”。不是說“比起無評論，哪怕是惡意回帖也回帖吧”另外，新聞專欄也不壹定非得以“拜托好好幹吧”結束。這段文字的末尾有郵件地址。如果世界上有想傳達的故事，不管是什麽，先發給我吧。特別是以“第二個○○○”自居的體育希望之星們的采訪邀請總是非常歡迎。

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