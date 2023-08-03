乘著韓流熱潮……美、加、德博物館接連聘用“韓人館長”. August. 03, 2023 07:42. by 李素研記者 always99@donga.com. “在重新裝修我們博物館韓國室的過程中，我想聘用專門負責韓國室的館長（Curator•博物館、展覽館等的館長或管理者）。” 去年6月，國立中央博物館收到了電子郵件。發信人是收藏有朝鮮繪畫等1842件韓國文化遺產的美國馬薩諸塞州塞勒姆市的皮博迪埃塞克斯博物館。這是在要求支援韓國室擴張改編和聘用主導韓國文化遺產特別展企劃的專家。中央博物館從2009年開始開展了向希望聘用韓國室專門負責人的海外博物館支援3~5年的部分或全部薪酬的事業。在中央博物館的支援下，上個月專攻韓國美術的金智研（人名音譯•下同）被選為皮博迪埃塞克斯博物館韓國室的專職館長。這是該博物館首次聘用韓國人。 據中央博物館透露，最近包括皮博迪埃塞克斯博物館在內，美國、加拿大、德國的博物館接連出現了聘用韓裔或韓國人為此前由日本、中國美術專家擔任的韓國室館長的事例。 去年10月，韓裔德國人瑪麗亞•索博特卡被選為德國柏林洪堡論壇的館長，去年11月，韓裔加拿大人權成延被聘用為加拿大多倫多皇家安大略博物館的館長。今年1月，朴智英當選為美國丹佛博物館館長。 有分析認為，隨著全世界人對韓國文化的關註度提高，海外博物館正在擴大韓國室的規模。中央博物館學藝研究官申素研表示：“此前中央博物館的韓國室支援事業主要以國內文物租賃、教育項目運營、保存處理支援等為主，但最近對韓國室專門館長招聘支援的需求增大。” 隨著韓人館長的掘起，海外博物館展示的韓國文化遺產的趨勢也在發生變化。過去主要從包括中央博物館在內的韓國博物館借文物進行介紹的展覽較多，但最近重新審視相關博物館收藏的韓國文化遺產的研究和展覽正逐漸增加。 德國洪堡論壇計劃在今年10月舉行特別展《阿裏阿裏郎：柏林中的韓國》。這是通過博物館收藏的50件韓國文化遺產，展示韓國和德國的文化交流史的展覽。今年12月，美國丹佛博物館將舉辦粉青瓷器特別展《看似無心卻完美的韓國粉青瓷器》。申研究官表示：“韓人館長的掘起不僅增加了企劃力突出的特別展，而且打開了海外博物館收藏庫中的韓國文化遺產重新受到關註的機會。”

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