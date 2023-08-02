主動要求“更艱難道路”的尹總統，應該檢驗對國民的溝通方式. August. 02, 2023 07:39. . “是讓我更麻煩、更累的事情。” 當選人時期的尹錫悅總統曾這樣解釋結束青瓦臺時代，宣布迎來龍山總統室時代的意義。這被解釋為，要切斷密室中的決策，把總統權力帶到公共監視領域。調查或指揮朴槿惠政府國家情報院回帖事件和國政壟斷、文在寅政府青瓦臺介入選舉疑惑的他，表示不會重蹈前任政府的覆轍，因此分量不小。這聽起來像是權力運作的操作系統（OS）將發生變化。 因為是日程緊張的搬家，去年5月在龍山總統室1樓，還沒有抹去的國防部痕跡歷歷在目。電梯裏可以看到國防部的標誌，不停地傳來工人的腳步聲和電鋸作業的聲音。石棉和水泥的味道也難以清除。雖然引發了倉促轉移的爭議，但是可以親自觀察最高權力者的新的溝通、新權力將創造的變化的期待感交織在壹起。 就任初期，在總統室1樓偶爾可以觀察尹總統和參謀們。可以看到總統來到門口等待某人的樣子，或者乘坐車輛前往某處的樣子。即使不是每天早上都登門拜訪，也可以意識到其本身在同壹個空間。“空間支配意識”是尹總統說過的話。 壹年後的今天。去年9月“拜登發言”爭議爆發後，臨時設置的1樓前擋墻原封不動地固定了下來。是隔離墻。填充墻的沈默的是尹總統的國務會議演講或首席秘書官會議的發言。下決心發言的日子更是數以千計。根據總統室的篩選，將公開發言全文。部分發言被過濾後，事後才會被公開。 采訪記者們分析並解釋相關發言，聽取參謀們的進壹步說明，推測最高權力的行使方向。記者們向總統提問的機會自去年以就任100天為契機召開的記者招待會以後就沒有了。就任壹周年記者招待會也經過討論，最終被簡單的用餐場所所代替。據悉，有必要向國民誠實地說明的韓日外交正常化等各種懸案則通過國務會議演講進行傳達。 尹總統在國政上強調“國際標準”。他還建議長官們如果有機會去美國出差學習。美國的情況如何？在韓國被視為絕密的總統健康記錄也將被公開。最具代表性的是，白宮詳細公開了美國總統喬•拜登接受治療的牙齒編號、治療方法、治療場所、治療團隊名稱、治療時間等。 壹個月後，他將迎來成為登門拜訪中斷契機的美國巡訪期間發生的俚語爭議1周年。雖然總統因水災對策和各種懸案連休假都不能好好休息，但以夏季休假為契機，他的政局構想項目中也有必要包括“龍山時代的對國民溝通”。正如所說，“即使更加不便”，更頻繁地接受提問和回答的雙向溝通可能會提高國政的信賴度。有超越遮擋墻的間隙面對記者的方法，也有在新聞發布室拿著懸案舉行懇談會的方式。正好也有在戴維營（Camp David）舉行的韓美日首腦會談這壹好契機。

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