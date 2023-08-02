高中生國家隊隊員張鉉錫表示，“將挑戰MLB舞臺”. August. 02, 2023 07:40. by 李憲宰 uni@donga.com. 作為高中選手首次入選亞運會棒球國家代表隊的投手張鉉錫（19歲•馬山龍馬高中•音譯）沒有參加韓國職業棒球聯賽，而是選擇了挑戰美國職業棒球大聯盟（MLB）。 張鉉錫所屬的經紀公司Leeco Sports Agency1日表示：“張鉉錫經過長時間的考慮，決定不提交國內職業棒球新秀摘牌大會申請書，而是選擇挑戰MLB。”張鉉錫通過經紀公司表示：“因為國內職業棒球和MLB都是夢想的舞臺，所以很難決定”，“我想在世界最高舞臺上打比賽，所以決心挑戰MLB。”因此，張鉉錫將不參加9月15日舉行的2024韓國棒球委員會（KBO）新秀摘牌大會，而是與對他表現出關心的MLB球隊進行協商。 右手投手張鉉錫身高190厘米、體重90公斤，能投出時速150公裏的強速球和各種變化球，被評為今年新人摘牌大會上的最大熱門。張鉉錫今年參加了7場高中棒球比賽，投了27又3分之1局，取得了3勝無敗、平均責任失分0.33的出色成績。特別是抓住了比投球局更多的49個三振出局。 另外，張鉉錫是唯壹入選9月開幕的杭州亞運會代表隊參賽名單（24人）的業余選手。如果韓國棒球隊在杭州亞運會上獲得金牌，張鉉錫將享受兵役特惠。

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