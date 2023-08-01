黨政：“非法流通視頻產品，實施最高3倍的懲罰性損害賠償”. August. 01, 2023 07:44. herstory@donga.com. 韓國政府和執政黨31日決定推進對在線非法提供視頻產品的網站進行最高3倍的懲罰性損害賠償的方案，並決定討論對舉報非法流通文化信息者支付獎金的方案。 國民力量黨政策委員會議長朴大出當天在國會召開的“根除非法流通韓國文化產品”對策的民黨政協議會上表示：“（在線非法網站）‘NOONOO TV’今年4月完全結束之後，類似網站急劇增加。為了強力制裁非法流通韓國文化產品，決定推進懲罰性損害賠償制，並與大法院（最高法院）內的量刑委員會協商，積極討論提高量刑標準的方案。” 黨政計劃以國民力量黨議員李容鎬最近代表提議的著作權法修訂案為基礎，推進引入懲罰性損害賠償制。修正案中包含了對視頻產品非法網站運營者和鏈接提供者認定侵犯著作權責任、並把損害賠償增加到3倍的內容。對於共同民主黨議員朴完柱提出的最高5倍的懲罰性損害賠償法案，文化體育觀光部相關人士解釋說：“在國會討論時，會追加討論到多少倍。”即，反映當天民黨政協議會上提到的民間企業創作者提出加大處罰力度的要求，將積極引入懲罰性損害賠償制。 黨政還決定與大法院量刑委員會協商，討論提高量刑標準的方案。與此同時，黨政還決定積極研究針對非法流通韓國文化產品實施舉報獎勵制的方案。文化體育觀光部部長朴普均（音）解釋說：“如果舉報是侵害公益的行為，將被包括在公益舉報者保護法對象中。公益舉報者保護法對象將獲得30億韓元的補償以及各種法律保護和支援。” 為了迅速切斷侵犯著作權的網站，黨政還將推進修改廣播通信審議委員會設立及運營法，改善經常審議制度的方案。朴大出表示：“對於像嘲笑政府切斷韓流產品非法流通壹樣經常捉迷藏的網站，決定迅速改善審議以便迅速掐斷。為了調查海外服務器所在的網站，決定組成韓美聯合調查組，積極推進加入國際公約。”

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