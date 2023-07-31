男子4x100米混合泳接力也創造韓國新紀錄……刷新歷屆最多的8項全國紀錄. July. 31, 2023 08:08. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國男子4x100米混合泳接力國家代表隊30日在日本福岡舉行的2023國際遊泳聯盟世界錦標賽上刷新了韓國全國紀錄。至此，韓國隊在本屆世錦賽上刷新了8項韓國全國紀錄。此前最多的壹次是在2019年光州世錦賽上出現的6項。 男子4x100米混合泳接力代表隊在大會最後壹天30日舉行的預選賽中以3分34秒25的成績，比之前的韓國全國紀錄（3分34秒96）快了0.71秒。預選賽全體排在第10位，未能進入到第8位才能進入的決賽。混合泳接力按照仰泳、蛙泳、蝶泳、自由泳的順序展開比賽，李周浩、崔東烈、金永範、黃善宇依次出擊。 韓國遊泳名將黃善宇在本屆福岡世錦賽上參加了100米、200米自由泳、4x200米自由泳接力等4個項目，並刷新了4項韓國全國紀錄。在200米自由泳決賽中，他以1分44秒42的成績觸屏，獲得銅牌，刷新了由自己保持的韓國全國紀錄，在4x200米自由泳接力賽上，他在預賽和決賽中接連刷新了韓國全國紀錄。僅在100米自由泳中未能創造韓國紀錄。黃善宇在本屆大賽100米自由泳半決賽中以48秒08的成績排在第9位，未能進入8人參加的決賽。男子100米自由泳的韓國全國紀錄是黃善宇在2021年東京奧運會上創下的47秒56。 韓國也是本屆世錦賽男子200米自由泳（黃善宇、李浩俊）和400米自由泳（金宇民•以上人名均為音譯）、4x200米自由泳接力賽上唯壹晉級全部決賽的亞洲國家，在9月開幕的杭州亞運會上奪金的希望非常明朗。

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