習近平對金正恩說：“鮮血凝結的偉大戰友愛”. July. 31, 2023 08:09. by 金祺容 kky@donga.com. 中國國家主席習近平對朝鮮國務委員會委員長金正恩說：“（我們）用鮮血結下了偉大的戰友愛。讓我們同國際局勢無關，發展兩國關系吧。” 據中國共產黨機關報《人民日報》30日報道，在被朝鮮稱為“戰勝節”的韓國戰爭停戰協定簽署70周年之際，訪問朝鮮的中國黨政代表團團長、全國人民代表大會常務委員會副委員長李鴻忠（相當於國會副議長）在平壤會見金正恩時轉達了上述內容的親筆信。 習近平在親筆信中表示：“70年前，中國人民誌願軍和朝鮮人民軍共同取得了抗美援朝（意為對抗美國支援朝鮮）的偉大勝利，用鮮血結下了偉大的戰友之愛。”習近平強調：“不管國際局勢如何變化，維持和鞏固中朝關系，發展是黨和政府堅定的方針。” 據朝鮮中央通訊社報道，金正恩在會談中表示，“朝鮮的黨和人民將永遠銘記和贊揚中國人民誌願軍的功績”，對習近平的親筆信表示感謝。金正恩親自接見了李鴻忠等8名中國訪問團人士，表現出了熱情接待的姿態。在接見後舉行的宴會上，金正恩的妹妹、勞動黨副部長金與正還發表了演講。

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