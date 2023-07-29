“蓬皮杜中心首爾”美術館將入駐63大廈……預計2025年開館. July. 29, 2023 08:06. by 邊鐘國記者 bjk@donga.com. 法國巴黎的現代美術館蓬皮杜中心將於2025年在63大廈開業。韓華28日表示，已與蓬皮杜中心簽訂了設立運營“蓬皮杜中心韓華首爾（Centre Pompidou Hanwha Seoul）”的正式合同。此前，韓華於3月19日在法國當地與蓬皮杜中心簽訂了合作夥伴關系的諒解備忘錄，並就在63大廈建立並運營美術館的基本內容達成了協議。 韓華計劃對63大廈分館建築物進行改造後，於2025年10月開館運營美術館。合同期限為4年，計劃以蓬皮杜中心收藏的、代表20世紀及21世紀美術思潮的現代美術大師的作品為中心，每年舉辦2次企劃展示。在展示普通人所熟悉的世界級巨匠的同時，還將大舉展示從未在國內介紹過的代表作。除展示外，今後還將在多個領域得到蓬皮杜中心的持續咨詢和合作支援。 韓華文化財團理事長申賢宇（音）表示：“將持續在國內展示高水平的世界傑作和同時代領先的藝術作品，並考慮作為幫助國內作家成長的全球藝術平臺的作用職責。”

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