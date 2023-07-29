朝鮮夜間閱兵式核魚雷首次登場，朝鮮版“死神”機示威飛行. July. 29, 2023 08:08. by 軍事專門記者尹相虎、高道藝記者 ysh1005@誒onga.com、yea@donga.com. 朝鮮27日晚在平壤金日成廣場舉行的“戰勝節（韓國戰爭停戰協定簽署日）70周年閱兵式”上，大舉展示了包括核魚雷、洲際導彈在內的核投放武器。在從當晚8點開始舉行的2個多小時的閱兵式上，朝鮮國務委員會委員長金正恩與中國、俄羅斯代表團並排出席，在活動過程中表現出特別的親密感等，強調了朝中俄的密切關系。朝鮮從2020年10月建黨75周年閱兵式開始，壹直延續著“連續6次夜間閱兵式”。 ● “核魚雷”首次亮相閱兵式 據朝鮮中央通訊社和《勞動新聞》等朝鮮官方媒體28日報道，在前壹天的閱兵式上，4枚核魚雷裝載在大型卡車上首次亮相。朝鮮在今年3、4月份公開了3次海嘯的水中爆炸試驗。 此外，朝鮮版伊斯坎德爾（KN-23）和超音速導彈、超大型火箭炮、巡航導彈、新型戰車等也陸續登場。26日，在金正恩和俄羅斯代表團參觀的“武裝裝備展示會”上公開的多架新型無人偵察機（朝鮮版“全球鷹”）和無人攻擊機（朝鮮版“死神”）進行了示威飛行。“朝鮮版死神”在機翼上安裝了空對地導彈，出現了4、5架。 在閱兵式的最後，像往年壹樣，“怪物洲際導彈”“火星-17”型（液體燃料洲際導彈）和“火星-18”型（固體燃料洲際導彈）出現在了現場。據推測，分別動員了4、5個左右。《勞動新聞》公開的照片顯示，“火星-18”型導彈壹登場，金正恩和俄羅斯國防部長紹伊古就舉手敬禮。分析認為，這是中俄容忍朝鮮非法開發核導彈的象征性場面。統壹研究院朝鮮研究室室長洪民（音）表示：“聯合國安理會理事國中國和俄羅斯試圖使對朝制裁決議機制失效。” 此前，在今年2月建軍節75周年夜間閱兵式上，朝鮮曾出動過11枚“火星-17”型導彈、4、5枚“火星-18”型導彈等歷代最大規模的洲際導彈。韓國軍方消息靈通人士表示：“從目前來看，可能達不到2月閱兵式的規模。正在分析閱兵式上動員的武器裝備的具體現狀。” ● 中俄代表團被安排在金正恩左右就座 金正恩當天身穿黑色西服登場，他的右側是身著軍裝的紹伊古，左側是中國全國人大常委會副委員長李鴻忠（相當於國會副議長）。金正恩在當天的閱兵式中，以明朗的表情與他們交談或握手等，表現出朝中俄間的團結。之前2月參加建軍節閱兵儀式時在場的金正恩妻子李雪主和女兒金珠愛沒有出面。 洪民分析稱：“如果說之前的閱兵式是動員李雪主、金珠愛等為對內提供看點的慶典氛圍，那麽這次則主要致力於通過展示與中俄的密切行動來傳達實用的外交安保信息。” 金正恩沒有發聲演講。朝鮮國防相强純男在演講中表示：“美帝國主義和‘大韓民國’的逆賊們膽敢胡咧咧我國的政權終結，肆無忌憚地胡言亂語。美國在對誰的政權終結發表言論之前，應該擔心自己的滅亡，在將戰略資產推向朝鮮半島之前，應該考慮覆蓋美國本土的朝鮮民主主義人民共和國的戰略核武力。”對於韓美“朝鮮的任何核攻擊都將歸結為政權終結”的警告，朝鮮以“威脅對美國本土進行核打擊”予以回擊。外交界分析認為：“因為美國等國際社會很有可能指責俄羅斯、中國，所以金正恩調整了力度，沒有直接發出信息。” 在當天的閱兵式上，金日成等韓國戰爭領導層的大型肖像畫和象征當時參戰部隊的縱隊出現在最前面，吸引了人們的視線。其中還包括與韓國戰爭首支“聯合國軍”參戰部隊“史密斯特工隊”戰鬥的人民軍部隊的象征。 韓國軍方相關人士表示：“同壹時間段，韓國戰爭爆發初期‘史密斯特警隊’到達的釜山電影廣場（原水營機場）上，舉行了有尹錫悅總統參加的停戰70周年紀念儀式。”

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