韓國女足戰平將站上淘汰懸崖，壹定要取勝保留住進入16強的希望. July. 29, 2023 08:06. by 金培中 wanted@donga.com. 韓國女子國家足球代表隊將對陣摩洛哥隊，期待贏下本屆世界杯的首場勝利。除了勝利之外別無選擇。 韓國將於30日下午1時30分在澳大利亞阿德萊德海因馬什體育場與摩洛哥隊進行2023澳大利亞-新西蘭女子世界杯小組賽H組第2場比賽。25日，韓國隊在與哥倫比亞隊的小組賽第壹場比賽中以0比2負於對手，面對摩洛哥隊壹定要誓取3分。 國際足聯（FIFA）排名第72位的摩洛哥隊被評為H組最弱球隊。23日，《紐約時報》以“摩洛哥已經取得了勝利”為題，報道了摩洛哥隊。比起摩洛哥的戰鬥力，隊伍（女足）首次參加世界杯更有意義。 摩洛哥隊在24日進行的與德國隊的首場比賽中以0比6負於對手。在與德國隊的比賽中，摩洛哥隊經常在邊路傳球和定位球防守的情況下出現防守組織力崩潰的情況。被德國隊攻入的6粒進球中，有2粒是本方的烏龍球。特別是下半場失掉4球，體力非常不好。 韓國談放棄的話也還為時過早。成功實現歷史最好成績“世界杯16強”的2015年大賽當時，韓國隊在第壹場比賽中以0比3負於巴西隊，但在與哥斯達黎加隊的第二場比賽中以2比2戰平對手，積1分後，在第三場與西班牙隊的比賽中以2比1戰勝對手晉級16強。如果被評為H組最強的德國隊在第2場比賽中擊敗哥倫比亞隊，提前進入16強，那麽在第3場比賽上面對韓國隊時，德國隊可能會輕松出戰。 28日結束訓練後，女子代表隊主教練科林•貝爾表明了堅決的決心。她說：“我知道與摩洛哥隊的比賽意味著什麽。我認為從這場比賽開始就是淘汰賽。”失利就意味著被淘汰。

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